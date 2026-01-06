





Ξεκάθαρο προβάδισμα κατέγραψε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, σημειώνοντας 16,1% και κατακτώντας την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με χαμηλότερες πτήσεις από αυτές που μας έχει συνηθίσει.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha» με 13,6%, διατηρώντας σταθερά υψηλές επιδόσεις, ενώ ακολούθησε το «Ώρα Ελλάδος» στο Open με 11,6%, παρουσιάζοντας ανταγωνιστική εικόνα στη ζώνη.

Το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 10,7%, κινούμενο σε κοντινή απόσταση από τις πρώτες θέσεις, ενώ χαμηλότερα βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 9,3%. Στην τελευταία θέση του πίνακα κινήθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ1, το οποίο σημείωσε 3,3%.

Η πρωινή ενημερωτική ζώνη επιβεβαιώνει την κυριαρχία του MEGA, με τον ανταγωνισμό να παραμένει έντονος για τις επόμενες θέσεις και τις διαφορές να διαμορφώνονται σε μεσαία επίπεδα.

Πηγή: tvnea.com