Στην παρουσίαση του βιβλίου του Ερωτόκριτου, «Το ημερολόγιο ενός πρίγκιπα» βρέθηκε ο Κώστας Καραφώτης. Το παρών τους έδωσαν και κάμερες όπου εκεί ο γνωστος τραγουδιστής,ανακοίνωσε πως έχει αναλάβει τη μουσική επιμέλεια στο Just The 2 of Us.

Στην συνέχεια δήλωσε:«Μου αρέσει η τηλεόραση αλλά η ιδιότητα του παρουσιαστή είναι κάτι πολύ δύσκολο. Αν δεν είχαν κάποια προβλήματα υγείας, μπορεί και να πήγαινα στο Survivor»,είπε στην εκπομπή Mega Καλημέρα.

