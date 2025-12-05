2025-12-05 08:03:18
Φωτογραφία για Υπογράφηκε το σύμφωνο συνεργασίας για την κατασκευή του σιδηροδρομικού και οδικού άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας
Α. Τζιτζικώστας: «Άξονας - ορόσημο για όλη την Ευρώπη, για την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τις μετακινήσεις όλων των πολιτών»Υπογράφηκε στις Βρυξέλλες το σύμφωνο συνεργασίας για τον κάθετο οδικό και σιδηροδρομικό άξονα που θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, από τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα και τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών των τριών sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γιώργος Λιάγκας για Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα – Πάντα τα βρίσκουμε όταν βρεθούμε»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Λιάγκας για Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα – Πάντα τα βρίσκουμε όταν βρεθούμε»
Χρήστος Μπόνης : Παράδοση Ολυμπιακής Φλόγας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χρήστος Μπόνης : Παράδοση Ολυμπιακής Φλόγας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι πόλεις της Ευρώπης ζητούν χρηματοδότηση για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας - Το σχέδιο Απ. Τζιτζικώστα
Οι πόλεις της Ευρώπης ζητούν χρηματοδότηση για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας - Το σχέδιο Απ. Τζιτζικώστα
Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο Αιγαίου-Μαύρης Θάλασσας
Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο Αιγαίου-Μαύρης Θάλασσας
Δημιούργησαν με ζαχαρώδη υλικά αντίγραφο του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού του 1890 στο Βίντερτουρ.
Δημιούργησαν με ζαχαρώδη υλικά αντίγραφο του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού του 1890 στο Βίντερτουρ.
Έκθεση φωτογραφίας για το τρένο στη Δράμα στην αίθουσα αναμονής του Σιδηροδρομικού Σταθμού
Έκθεση φωτογραφίας για το τρένο στη Δράμα στην αίθουσα αναμονής του Σιδηροδρομικού Σταθμού
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές
Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές
Eurovision 2026: Παραμένει το Ισραήλ – Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία
Eurovision 2026: Παραμένει το Ισραήλ – Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC56 αναχώρησε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη με 160 λεπτά καθυστέρηση.
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC56 αναχώρησε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη με 160 λεπτά καθυστέρηση.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, λόγω τεχνικού προβλήματος- Πως θα αποζημιωθούν οι επιβάτες
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό των Αγίων Αναργύρων, λόγω τεχνικού προβλήματος- Πως θα αποζημιωθούν οι επιβάτες
H τσοπάνισσα του Ξηρομέρου: Η αφανής ηρωίδα της υπαίθρου. Μια ζωή λιτή, σκληρή, αξιοπρεπή
H τσοπάνισσα του Ξηρομέρου: Η αφανής ηρωίδα της υπαίθρου. Μια ζωή λιτή, σκληρή, αξιοπρεπή