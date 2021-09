Το Style me Up επιστρέφει στις οθόνες μας με παρουσιάστρια την Ηλιανα Παπαγεωργίου.Αυτή τη φορά, η οικοδέσποινα της εκπομπής έχει απέναντι δύο γνώριμες στα fashion τηλεοπτικά προγράμματα. Από τη μία, η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη επιστρέφει στα τηλεοπτικά πλατό και από την άλλη, η Ραμόνα Βλαντή κάνει το ντεμπούτο της ως fashion expert στην τηλεόραση.Όπως μάθαμε, το "Style me up" έρχεται στον Alpha τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι, αμέσως μετά τη "Super Κατερίνα" με την Κατερίνα Καινούργιου. Η εκπομπή θα διαρκεί ως τις 2 το μεσημέρι, όπου θα δίνει τη σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του Alpha.













Πηγή: yupii

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM