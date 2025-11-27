2025-11-27 12:33:07
Φωτογραφία για Σαρωτικός ο Ολυμπιακός – Ρεάλ στο prime time - Δυναμική πρεμιέρα για το «VINYLIO» - Στην κορυφή η «Νύχτα Αποκαλύψεων»
Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις κατέγραψε η χθεσινή τηλεοπτική βραδιά στο δυναμικό κοινό, με τον αγώνα Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης να κυριαρχεί ολοκληρωτικά στο prime time και να αφήνει μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό. Η αναμέτρηση εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 27,7%, αποτελώντας το απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός της ημέρας.

Στη συνέχεια της λίστας, σε αριθμητική σειρά, ξεχώρισαν τα ψυχαγωγικά και δραματικά προγράμματα που κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το «VINYLIO» σημείωσε 16,5%, ενώ λίγο χαμηλότερα, αλλά εξίσου δυναμικά, το «Άγιος Έρωτας» κατέγραψε 15,5%. Στις υψηλές θέσεις βρέθηκε και η σειρά «Να μ’ Αγαπάς», η οποία συγκέντρωσε 14,8%, παραμένοντας σταθερά σε ανοδική πορεία.

Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα «Τότε και Τώρα» ακολούθησε με 11,6%, ενώ το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» διατήρησε την παρουσία του στη δεκάδα με 10,7%. Το «Grand Hotel» συμπλήρωσε τα διψήφια ποσοστά, φτάνοντας το 10%.


Σε μονοψήφιο αλλά αξιοπρεπές επίπεδο κινήθηκαν η «Φάρμα» με 7,8% και τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» με 7,6%, ενώ χαμηλότερα καταγράφηκαν το «Το Παιδί» και το «Real View», αμφότερα με 2,1%, όπως και το «Καλά θα πάει κι αυτό» που έκλεισε τη λίστα με 1,4%.

Late Night: Δυναμική παρουσία για τη “Νύχτα Αποκαλύψεων”

Στη late night ζώνη, την παράσταση έκλεψε η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων», η οποία σημείωσε υψηλό 16,8%, επιβεβαιώνοντας την απήχησή της στο νεανικό κοινό ενώ το post game στο MEGA έκανε 14,5%. Αντίθετα, το «Κοινωνία Άνω Κάτω» κινήθηκε χαμηλότερα, με το ποσοστό του να διαμορφώνεται στο 3%.

Η συνολική εικόνα της ημέρας δείχνει καθαρά πως το μεγάλο αθλητικό γεγονός διαμόρφωσε τις ισορροπίες της prime time ζώνης, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα κινήθηκαν με σταθερότητα, παρουσιάζοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις αλλά και ξεκάθαρες δυναμικές τάσεις.

Πηγή: tvnea.com
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (26/11/2025)
