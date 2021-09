Να ξεκινήσουμε διευκρινίζοντας πως δεν μεταφέρουμε κάποιο ρεπορτάζ, αλλά συζητήσεις και σκέψεις που εκφράζονται είτε σε συσκέψεις, είτε σε διαδρόμους μεταξύ των στελεχών του ΑΝΤ1.

Είναι πράγματα που θα αξιολογηθούν και σύμφωνα με τα δεδομένα θα δούμε τι θα υλοποιηθεί και τι όχι.

Τα πράγματα στον ΑΝΤ1 είναι δύσκολα. Τόσο δύσκολα που φοβούνται το κανάλι να μη βρεθεί στην 4η θέση, κάτω από ALPHA,MEGA, STAR που εμφανίζονται μέχρι στιγμής με ένα πιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Σαφέστατα, όλοι στο Μαρούσι ποντάρουν στην επιστροφή των «Άγριων Μελισσών» και κατ' επέκταση του «2night show», ώστε να σημειωθεί μία σημαντική άνοδος στον ημερήσιο μέσο όρο τηλεθέασης.

Αυτό θα συμβεί, αλλά η αύξηση δεν θα είναι τέτοια για να μπορέσει το κανάλι να ποντάρει σε πρωταθλητισμό στο Α μισό της σεζόν. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουν πέσει πάρα πολλά σενάρια στο τραπέζι και μερικά από αυτά είναι αρκετά σκληροπυρηνικά...

«Κλειδί» σε όλα αυτά είναι το τι μέλλει γενέσθαι με τον Αντώνη Κανάκη. Ο παρουσιαστής είναι κοντά για να συμφωνήσει με τον ΑΝΤ1, αλλά ακόμα οι τελικές υπογραφές δεν έχουν πέσει. Αισιοδοξία υπάρχει, αλλά είναι συγκρατημένη καθώς αρκετές φορές το προηγούμενο διάστημα όλα έδειχναν πως θα υπάρξει συμφωνία και τελικά κάτι στράβωνε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό μέσα στην επόμενη εβδομάδα να υπάρξουν ανακοινώσεις. Τώρα το αν θα είναι από τον ΑΝΤ1, το OPEN ή από αλλού θα δείξει...

Ιδανικά ο ΑΝΤ1 θα ήθελε τους «Ράδιο Αρβύλα» για το slot 21.00-22.00, αλλά ο Αντώνης Κανάκης μάλλον δεν θέλει να φύγει από το 20.00-21.00 που ομολογουμένως του πήγε πολύ καλά. Και ίσως και συμφέρει και τον ΑΝΤ1, καθώς μόνο αυτή η εκπομπή θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να ανατρέψει την σαρωτική πρωτιά του ALPHA σε αυτή τη ζώνη με τις δύο κωμωδίες.

Αν, λοιπόν, οι «Ράδιο Αρβύλα» πάνε στις 20.00, τι θα γίνει με τον «Ήλιο». Θα μετακινηθεί στις 9; Πριν το δελτίο; Πριν τον Σεφερλή; Όλα έχουν πέσει στο τραπέζι, ωστόσο τα ψύχραιμα στελέχη του ΑΝΤ1 αντιλαμβάνονται ότι απέναντι από «Σασμό» και «Γη της Ελιάς», δύσκολα ο «Ήλιος» θα κάνει διψήφιο όταν σε μία πολύ πιο εύκολη ζώνη κάνει 12%. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και εκείνοι οι Αντεννικοί που θεωρεί τον «Ηλιο» ικανό να τα βάλει με τα θηρία...Μήπως πάει τότε ο Σεφερλής στην prime time, ο «Ήλιος» για lead in του δελτίου και το «Game of chefs» δίνει πάσα στην καθημερινή σειρά;

Αυτό είναι πιο πιθανό σενάριο, θεωρώντας πως ένα διασκεδαστικό τηλεπαιχνίδι ανάμεσα σε ριάλιτι και δραματικές σειρές (συν το δυνατό lead in του Κανάκη) μπορεί να καταφέρει να κάνει ένα 12%. Και μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν και αυτό το ποσοστό χαμηλό, όμως θα μιλάμε για 40% περίπου άνοδο των ποσοστών του ΑΝΤ1 στη ζώνη σχετικά αυτό που συμβαίνει τώρα.

Ο ΑΝΤ1 αντιλαμβάνεται ότι την πρωτιά στη ζώνη αυτή δεν θα την πάρει. Ο στόχος είναι να μη βλέπει τουλάχιστον σε πρώτη φάση μονοψήφιες επιδόσεις.

Και πάμε τώρα σε δύο πραγματικά σκληροπυρηνικά σενάρια που ακούστηκαν...τονίζουμε πως απλά ακούστηκαν εσωτερικά σε γραφεία (ούτε καν σε επίσημες συσκέψεις).

Το πρώτο αφορά τη «Φάρμα». Ο μέχρι στιγμής προγραμματισμός θέλει το ριάλιτι περιπέτειας να ξεκινά γυρίσματα τέλη Οκτώβρη και να ξεκινήσει να προβάλλεται αρχές Γενάρη. Ειπώθηκε η σκέψη μήπως επισπευσθούν όλα για να βγει μέσα στο πρώτο 10ημερο του Νοεμβρίου και να προβάλλεται καθημερινά στο slot 21.00-22.00 και τις Παρασκευές που θα είναι η αποχώρηση το επεισόδιο να είναι μεγαλύτερης διάρκειας, με το «Game of chefs» να μετακινείται στις 16.45.

Αυτή η απόφαση μπορεί να ακούγεται απλή, ωστόσο ανατρέπει αρκετά τα δεδομένα ως προς το budget και για αυτό τη χαρακτήρισαμε πριν ως σκληροπυρηνική. Διότι πολύ απλά αυτό σημαίνει πως το κόστος του ριάλιτι αντί να "φορτωθεί" στο Β μισό, θα "φορτωθεί" στο Α μισό, ενώ για το Β μισό θα πρέπει να αναζητηθεί άλλο πρόγραμμα που θα καλύψει τόσες ώρες προγράμματος. Βέβαια, για τότε υπάρχουν αρκετά φορμάτ που υπάρχουν στις διαθέσιμες επιλογές του ΑΝΤ1, όπως το «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος», το «Mαμα…τσίτα» με τον Μάρκο Σεφερλή, το ερωτικό-ψυχολογικό θρίλερ «42? C», το «I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!», το «Shark Tank», το «Married at first sight», αλλά και το «Ninja Warrior». Από όλα αυτά, το ««I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!» ίσως είναι το πιο δύσκολο να βγει τη φετινή σεζόν και μάλλον αναμένεται να γυριστεί το Καλοκαίρι του 2022 για να βγει το Φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς.

Το δεύτερο σκληροπυρηνικό σενάριο (όχι λόγω budget αλλά ανατροπής του μοντάζ αλλά και των πιθανών εμπλοκών με τη μαμά-εταιρεία παραγωγής) είναι το «Ελλάδα έχεις ταλέντο» να γίνει καθημερινό και μονόωρο και το «Game of chefs» με αρκετά μεγαλύτερης διάρκειας τα Σαββατοκύριακα.

Για να δούμε...

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM