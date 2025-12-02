2025-12-02 19:53:15
Φωτογραφία για Μαγειρεύεται η απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1 – Δύο format στη μάχη
Αν και τίποτα δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη, το

«Κάτι Ψήνεται» φαίνεται πως προηγείται στην κούρσα για την απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1 . Το κανάλι του Αμαρουσίου εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του γνώριμου format, την ώρα που στο παρασκήνιο υπάρχουν στελέχη που εμφανίζονται διστακτικά, θυμίζοντας πως οι τελευταίες του εμφανίσεις στην ελληνική τηλεόραση δεν είχαν σημειώσει τις επιδόσεις που περίμενε ο σταθμός. Το project εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την «ομπρέλα» της JK Productions του Γιάννη Καραγιάννη.

Ωστόσο, οι ζυγαριές δεν έχουν πέσει ακόμη: σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες ο ΑΝΤ1 δέχτηκε και δεύτερη πρόταση, αυτή τη φορά από τη Silverline Productions, για ένα ολοκαίνουργιο μαγειρικό πρόγραμμα παρόμοιας φιλοσοφίας. Η βασική διαφορά των δύο format είναι ξεκάθαρη: το «Κάτι Ψήνεται» παραμένει πιστό στο μοντέλο με μόνο εκφωνητή, ενώ το νέο concept έρχεται με παρουσιαστή, δίνοντας μια πιο «ζωντανή» διάσταση στο παιχνίδι.


Αξίζει να σημειωθεί πως, στη νέα εκδοχή του «Κάτι Ψήνεται», υπάρχει εισήγηση τα γυρίσματα – εφόσον ανάψει το πράσινο φως – να μεταφερθούν και εκτός Αθήνας, με επίκεντρο πόλεις της περιφέρειας. Η ιδέα έχει ήδη συζητηθεί στα στελέχη του σταθμού, που θεωρούν πως μια τέτοια αλλαγή θα δώσει νέο αέρα στο format.

Τη δεδομένη στιγμή, το κανάλι ζυγίζει προσεκτικά τις επιλογές πριν πάρει την τελική απόφαση για το τι θα «σερβίρει» στους τηλεθεατές του απογεύματος και μέσα στις επόμενες ημέρες από τη διοικητική ομάδα του ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com
Αγγλία: 14χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν τον παρέσυρε τρένο σε διάβαση.
Αγγλία: 14χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν τον παρέσυρε τρένο σε διάβαση.
Κατερίνα Καινούργιου: Το Σαββατοκύριακο πιο πολύ απ' όλες τις εκπομπές μου αρέσει του ΟΡΕΝ
Κατερίνα Καινούργιου: Το Σαββατοκύριακο πιο πολύ απ’ όλες τις εκπομπές μου αρέσει του ΟΡΕΝ
