Ανατροπή είχαμε στην τηλεθέαση του Σαββάτου αυτή την εβδομάδα. Μια εβδομάδα μετα την πρεμιέρα του JUST THE 2 OF US που ενώ έμεινε σε καλά ποσοστά τηλεθέασης , υποχώρησε στη δεύτερη θέση, αφήνοντας στην κορυφή το THE VOICE OF GREECE







ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

THE VOICE OF GREECE 19,1

JUST THE 2 OF US 17,0

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.







