Στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «The Chase» στο Mega, καταγράφοντας 19%. Ακολούθησε το ενημερωτικό πρόγραμμα «Live News» του ίδιου σταθμού με 16,7%.

Στην τρίτη θέση το «Deal» στον Alpha σημείωσε 14,4%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» στο Star έφτασε το 12,6%. Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» του Alpha συγκέντρωσαν 10,8%, ενώ το «Cash or Trash» στο Star κατέγραψε 9,2%. Η «Rouk Zouk» στον ANT1 κινήθηκε στο 9,1%.

Το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 σημείωσε 7,7%, ενώ η επανάληψη της σειράς «Διαχωρίζω τη Θέση μου» έφτασε το 6,1%. Το «5x5» κατέγραψε 5,8%, και η ελληνική ταινία στον ΣΚΑΪ σημείωσε 5,7%.

Πιο χαμηλά, οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open συγκέντρωσαν 3,8%, ενώ η εκπομπή «Το ’Χουμε» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 2,9%.



Πηγή: tvnea.com
