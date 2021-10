Πρωταφανές ήταν το χθεσινό «μπλακ άουτ» σε Facebook, Instagram και Whatsapp.

Γιαπερίπου έξι ώρες, και συγκεκριμένα από τις 18:30 μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα έμειναν εκτός λειτουργίας τα τρία μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας… πανικό στους χρήστες τους σε όλον τον κόσμο.

Η πρώτη ενημέρωση του Facebook μέσω Twitter, η πτώση της μετοχής και η συγγνώμη του Ζούκερμπεργκ

«Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι χρήστες αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στις εφαρμογές και τα προϊόντα μας. Δουλεύουμε για να επαναφέρoυμε τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατό και ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία», αναφέρει σε tweet το Facebook για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Μάλιστα το παγκόσμιο «μπλακ άουτ» εκτός από εκατοντάδες… τρολ αναρτήσεις στο twitter, προκάλεσε και μεγάλη πτώση της μετοχής του Facebook στη Wall Street.

Με το άνοιγμα της συνεδρίασης η μετοχή μπήκε με αρνητικό πρόσημο, ενώ οι απώλειες τις πρώτες ώρες έφτασαν μέχρι και το 6%.

Ακολούθησε η συγγνώμη του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ιδρυτή της ιστοσελίδας, με ένα ποστ στο Facebook.

«Facebook, Instagram, Whatsapp και Messenger, επανέρχονται online τώρα. Συγγνώμη για την σημερινή αναστάτωση. Ξέρω πόσο βασίζεστε στις υπηρεσίες μας για να παραμένετε συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζεστε».

Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger are coming back online now. Sorry for the disruption today — I know how much you rely on our services to stay connected with the people you care about.

Posted by Mark Zuckerberg on Monday, October 4, 2021

Νωρίτερα είχε ζητήσει συγνώμη από τους χρήστες με μήνυμά του στο Twitter, ο CTO της Facebook, Mike Schroepfer, δίνοντας μια πρώτη εξήγηση για το πρόβλημα, για την ταχεία αποκατάσταση του οποίου όπως ανέφερε γίνεται από τους ανθρώπους της εταιρείας το καλύτερο δυνατόν.

Εργαζόμενοι στη Facebook δεν μπορούσαν να μπουν στα γραφεία

Δημοσιογράφος των New York Times, Sheera Frenkel, μετά από επικοινωνία με εργαζόμενο στον τεχνολογικό κολοσσό, μετέφερε την πληροφορία ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να μπουν στο κτήριο για να λύσουν το πρόβλημα καθώς οι κάρτες εισόδου έχουν μπλοκαριστεί.

Η ρεπόρτερ τεχνολογίας μετέδωσε την πληροφορία μέσω twitter:

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021Από πού προήλθε το πρόβλημα – Η αιτία του μπλακ άουτ

Οι μηχανικοί λογισμικού της εταιρείας Facebook απέδωσαν αργά το βράδυ της Δευτέρας σε ανακοίνωσή τους τη διακοπή της λειτουργίας των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger για περίπου έξι ως επτά ώρες σε «προβληματικές αλλαγές ρυθμίσεων» στους εξυπηρετητές τους, που έθεσαν εκτός λειτουργίας τα κέντρα δεδομένων τους.

«Άνθρωποι και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται από εμάς για να παραμένουν συνδεδεμένοι», σημείωσε ο όμιλος σε ανάρτησή του, χωρίς να διευκρινίσει, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, από ποιον έγιναν οι αλλαγές των ρυθμίσεων, ούτε εάν επρόκειτο για προγραμματισμένη αναβάθμιση.

«Ζητάμε συγγνώμη από όσους επλήγησαν», πρόσθεσαν οι τεχνικοί της εταιρείας, τις πλατφόρμες της οποίας χρησιμοποιούν 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Νωρίτερα, υπάλληλοι της εταιρείας του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, εκμυστηρεύτηκαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως το μπλακάουτ προκλήθηκε από εσωτερικό λάθος στη διαχείριση της διαδικτυακής κίνησης προς τα συστήματά της.

Το πρόβλημα περιέπλεξε το γεγονός πως η αλλαγή ρυθμίσεων στους εξυπηρετητές της εταιρείας σήμαινε πως δεν ήταν διαθέσιμα ούτε τα εργαλεία λογισμικού των ίδιων των τεχνικών για να διαγνώσουν και να διορθώσουν το πρόβλημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας στο οποίο είχαν αναφερθεί ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια αποκλείστηκε από τους τεχνικούς της εταιρείας.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Downdetector, που παρακολουθεί συστηματικά τα τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε το χθεσινό μπλακάουτ ως «το μεγαλύτερο που έχει παρατηρηθεί ποτέ».

Η λειτουργία των ιστότοπων σταδιακά αποκαταστάθηκε, διαπίστωσαν νωρίτερα δημοσιογράφοι και χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρει ο γιγαντιαίος όμιλος, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει κατακραυγή έπειτα από αποκαλύψεις για τις πρακτικές του.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.