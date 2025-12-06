2025-12-06 12:16:52
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Ξανά στην κορυφή το Deal του ALPHA



Με έντονο ανταγωνισμό και σημαντικές διακυμάνσεις κύλησε η απογευματινή ζώνη της χθεσινής ημέρας, καθώς ενημερωτικές εκπομπές, τηλεπαιχνίδια και σειρές διεκδίκησαν την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού. Τα στοιχεία της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό ανέδειξαν καθαρό νικητή, ενώ οι επιδόσεις σε όλο το εύρος των καναλιών παρουσίασαν ξεκάθαρες διαφοροποιήσεις.

Στην πρώτη θέση του πίνακα βρέθηκε το «Deal» στον Alpha, το οποίο κατέγραψε 17,9%, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στην απογευματινή ζώνη. Ακολούθησε το «Live News» του MEGA με 14,7%, συνεχίζοντας να κινείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ ακριβώς πίσω του βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» του Alpha με 14,6%, σημειώνοντας εξαιρετική επίδοση.

Στο MEGA, το τηλεπαιχνίδι «The Chase» συγκέντρωσε 12,5%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» στο Star σημείωσε 12,4%, παραμένοντας σταθερά σε διψήφια ποσοστά.

Στο 8,6% κινήθηκε τόσο το «Ρουκ Ζουκ» στον ANT1 όσο και η ελληνική ταινία που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ, ενώ η εκπομπή «Cash or Trash» έκλεισε με 7,3%. Το πρόγραμμα «Διαχωρίζω τη Θέση μου» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 6,9%, ενώ το ψυχαγωγικό «Το ’Χουμε» κατέγραψε 6,3%.

Χαμηλότερα, η επανάληψη του τηλεπαιχνιδιού «5x5» στον ANT1 συγκέντρωσε 5,4%, ενώ το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 σημείωσε 4,9%. Στο Open, οι «Καθαρές Κουβέντες» ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στη ζώνη με 3,7%.

Τέλος, η σειρά «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 0,7%, παραμένοντας σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά.

Η απογευματινή ζώνη διαμορφώνει ένα πολυσυλλεκτικό τηλεοπτικό τοπίο, με το κοινό να στρέφεται σε ενημερωτικό περιεχόμενο και τηλεπαιχνίδια, ενώ ο ανταγωνισμός παραμένει σταθερά υψηλός.



Πηγή: tvnea.com
