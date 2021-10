«Πολλοί τηλεθεατές έφυγαν στο δεύτερο live του Just The Two Of Us. Δεν τους αδικώ! Αν και το show δεν έχει… στενή σχέση με το concept του BBC, στην πρεμιέρα του εκτός από αρκετά φάλτσα σε πεντάγραμμο και ορισμένα σε… πρόζα, είχε καταφέρει να μεταδώσει κέφι, χαρά και ατάκες με γέλιο! Το Σάββατο όμως, λίγες ήταν οι χαρές και πολλά τα φάλτσα… παντού. Μάλλον το κατάλαβαν… και σήκωσαν μανίκια… να δουλέψουν για το show του ερχόμενου Σαββάτου! Για να δούμε… τι θα δούμε! Γιατί με τα φάλτσα μπορεί και να γελάς αλλά τα τηλε-φάλτσα διώχνουν τους τηλεθεατές…!»

newsit.gr-Γρηγόρης ΜελάςΠηγή: TVNEA.COM