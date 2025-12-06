2025-12-06 13:52:26

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη συνάντησή του με τον Γιώργο Λιάγκα και την πρόσφατη παρεξήγηση



Στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Γιώργο Λιάγκα, ρίχνοντας φως στην παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί από παλαιότερες δηλώσεις του.



Ο γνωστός παρουσιαστής ξεκαθάρισε πως ουδέποτε υπήρξε προσωπική ένταση ανάμεσα στους δύο, τονίζοντας ότι η συνάντησή τους ήταν απόλυτα φιλική και ανθρώπινη. Όπως είπε, πολλές φορές οι δημόσιες τοποθετήσεις παρερμηνεύονται ή αποδίδονται με τρόπο που δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις.



«Συναντηθήκαμε με τον Γιώργο Λιάγκα και τα είπαμε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι επί του προσωπικού. Είναι όλα καλά. Είμαστε και στο ίδιο κανάλι».



«Θα έρθει και η στιγμή να βρεθούμε και να κάνουμε συνέντευξη, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Ήταν να έρθει στο The 2Night Show, αλλά τελικά, για κάποιον λόγο, δεν έγινε».



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει τη δήλωσή του που είχε προκαλέσει συζητήσεις για τις infotainment εκπομπές.



«Δεν έπρεπε να πω ότι σιχαίνομαι τις infotainment εκπομπές. Απλά είναι μη κατανοητό, για μένα, να βλέπω μια δολοφονία και και μετά να βλέπω ένα ψυχαγωγικό θέμα».



Πηγή: tvnea.com



