Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» αυτό το Σαββατοκύριακο θα μας κρατήσει διπλή συντροφιά καθώς θα είναι κοντά μας το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 17:15 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 17:05 στον ΣΚΑΪ!Το Σάββατο ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος υποδέχονται δύο παρέες τα μέλη των οποίων δέθηκαν μέσα από την εργασία αλλά και την καθημερινότητα. Συνάδελφοι που έγιναν φίλοι είναι τα μέλη της πρώτης ομάδας που έχει ως κοινό παρονομαστή το χιούμορ και τα ταξίδια! Η δεύτερη ομάδα είναι μία παρέα που έδεσε μέσα στον εργασιακό χώρο αλλά και στην καθημερινότητα με τα παιδιά. Θεωρούν πως είναι πρακτικοί, δραστήριοι και… ευθύβολοι!Οι ερωτήσεις είναι εμπνευσμένες από την καθημερινότητα και την επικαιρότητα, οι απαντήσεις όμως του τηλεοπτικού κοινού αποτελούν πάντα ένα δυσεπίλυτο γρίφο!Ποιο είναι το πιο δύσκολο σε ένα γυμναστήριο;Ποια είναι η καλύτερη δικαιολογία για να ακυρώσεις ένα ραντεβού;Ποια Ελληνίδα πολιτικό πρέπει να αναλάβει επειγόντως ο στυλίστας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Fancy James;Την Κυριακή τα μέλη των ομάδων δένουν η συγγένεια αλλά και η φιλία ετών. Η πρώτη ομάδα έχει δεσμούς αίματος αλλά και φιλίας. Ως κοινό σημείο αναφοράς για εκείνους είναι το brunch, τα ταξίδια και οι κοινές τους εμπειρίες σε Αθήνα και Σαντορίνη! Η δεύτερη ομάδα είναι ένα ζευγάρι από τα Καλύβια με τους φίλους τους! Δηλώνουν δυναμικοί και οραματίζονται τη νίκη!Η επικαιρότητα έχει επηρεάσει απόλυτα το κλίμα των ερωτήσεων αφού τα ζητήματα που αναλύονται είναι πολλά!Πώς βλέπεις την πρόθεση των Βρετανών να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση;Ποια προφητεία πιστεύεις ότι θα εκπληρωθεί το 2026;Ποια φράση κλισέ ακούμε συνέχεια από τους δημοσιογράφους;Πώς αντιδράς αν ο σύντροφός σου θέλει να γνωρίσεις πολύ νωρίς τους γονείς του;Και τις δύο μέρες η Ελένη Καρποντίνη θα βρίσκεται με την κάμερα του παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους για μία live σφυγμομέτρηση στις ερωτήσεις του «Η Ελλάδα ψηφίζει»!Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙΣΑΒΒΑΤΟ 13/12 ΣΤΙΣ 17:15 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12 ΣΤΙΣ 17:05ΣΤΟΝ ΣΚΑΪΠηγή: tvnea.com