2025-12-12 11:31:46
Φωτογραφία για Και δεύτερο επεισόδιο για το «Η Ελλάδα ψηφίζει» - Ποια μέρα θα παίζει;
Το «Η Ελλάδα ψηφίζει» αυτό το Σαββατοκύριακο θα μας κρατήσει διπλή συντροφιά καθώς θα είναι κοντά μας το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 17:15 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 17:05 στον ΣΚΑΪ!

Το Σάββατο ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος υποδέχονται δύο παρέες τα μέλη των οποίων δέθηκαν μέσα από την εργασία αλλά και την καθημερινότητα. Συνάδελφοι που έγιναν φίλοι είναι τα μέλη της πρώτης ομάδας που έχει ως κοινό παρονομαστή το χιούμορ και τα ταξίδια! Η δεύτερη ομάδα είναι μία παρέα που έδεσε μέσα στον εργασιακό χώρο αλλά και στην καθημερινότητα με τα παιδιά. Θεωρούν πως είναι πρακτικοί, δραστήριοι και… ευθύβολοι!

Οι ερωτήσεις είναι εμπνευσμένες από την καθημερινότητα και την επικαιρότητα, οι απαντήσεις όμως του τηλεοπτικού κοινού αποτελούν πάντα ένα δυσεπίλυτο γρίφο!

Ποιο είναι το πιο δύσκολο σε ένα γυμναστήριο;

Ποια είναι η καλύτερη δικαιολογία για να ακυρώσεις ένα ραντεβού;


Ποια Ελληνίδα πολιτικό πρέπει να αναλάβει επειγόντως ο στυλίστας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Fancy James;

Την Κυριακή τα μέλη των ομάδων δένουν η συγγένεια αλλά και η φιλία ετών. Η πρώτη ομάδα έχει δεσμούς αίματος αλλά και φιλίας. Ως κοινό σημείο αναφοράς για εκείνους είναι το brunch, τα ταξίδια και οι κοινές τους εμπειρίες σε Αθήνα και Σαντορίνη! Η δεύτερη ομάδα είναι ένα ζευγάρι από τα Καλύβια με τους φίλους τους! Δηλώνουν δυναμικοί και οραματίζονται τη νίκη!

Η επικαιρότητα έχει επηρεάσει απόλυτα το κλίμα των ερωτήσεων αφού τα ζητήματα που αναλύονται είναι πολλά!

Πώς βλέπεις την πρόθεση των Βρετανών να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ποια προφητεία πιστεύεις ότι θα εκπληρωθεί το 2026;

Ποια φράση κλισέ ακούμε συνέχεια από τους δημοσιογράφους;

Πώς αντιδράς αν ο σύντροφός σου θέλει να γνωρίσεις πολύ νωρίς τους γονείς του;

Και τις δύο μέρες η Ελένη Καρποντίνη θα βρίσκεται με την κάμερα του παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους για μία live σφυγμομέτρηση στις ερωτήσεις του «Η Ελλάδα ψηφίζει»!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12 ΣΤΙΣ 17:15 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12 ΣΤΙΣ 17:05

ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σαν σήμερα το 1988: 35 νεκροί σε σιδηροδρομική σύγκρουση στο Κλάπαμ του Λονδίνου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σαν σήμερα το 1988: 35 νεκροί σε σιδηροδρομική σύγκρουση στο Κλάπαμ του Λονδίνου
Αναζητώντας το Βόρειο Σέλας: μια νυχτερινή εμπειρία με τρένο στη Νορβηγία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναζητώντας το Βόρειο Σέλας: μια νυχτερινή εμπειρία με τρένο στη Νορβηγία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«GRAND HOTEL»: Και νέα μέρα με διπλό επεισόδιο - Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια της χρονιάς; - Η μεγάλη συνάντηση...
«GRAND HOTEL»: Και νέα μέρα με διπλό επεισόδιο - Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια της χρονιάς; - Η μεγάλη συνάντηση...
Αλλάζει μέρα ξανά το «Don’t Forget The Lyrics του ΑΝΤ1
Αλλάζει μέρα ξανά το «Don’t Forget The Lyrics του ΑΝΤ1
Οι νέες σειρές που έρχονται στο δεύτερο μισό της σεζόν σε ΕΡΤ1 και ERTFLIX
Οι νέες σειρές που έρχονται στο δεύτερο μισό της σεζόν σε ΕΡΤ1 και ERTFLIX
Τι γνωρίζουμε εως τώρα για το πρόγραμμα παχυσαρκίας - Ποιοι εντάσσονται, με ποια κριτήρια, ποια φάρμακα θα χορηγούνται δωρεάν
Τι γνωρίζουμε εως τώρα για το πρόγραμμα παχυσαρκίας - Ποιοι εντάσσονται, με ποια κριτήρια, ποια φάρμακα θα χορηγούνται δωρεάν
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 12ο επεισόδιο
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 12ο επεισόδιο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Το τρένο των ζημιών και ο εκτροχιασμός στις επενδύσεις
Hellenic Train: Το τρένο των ζημιών και ο εκτροχιασμός στις επενδύσεις
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Πώς διαμορφώθηκαν τα μεσημεριανά νούμερα τηλεθέασης
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Πώς διαμορφώθηκαν τα μεσημεριανά νούμερα τηλεθέασης
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το Deal - Ακολουθήσαν οι Οικογενειακές Ιστορίες...
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το Deal - Ακολουθήσαν οι Οικογενειακές Ιστορίες...
Οι επιδόσεις στην prime time – Στην κορυφή ο «Άγιος Έρωτας»
Οι επιδόσεις στην prime time – Στην κορυφή ο «Άγιος Έρωτας»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (11/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (11/12/2025)