Στο περιοδικό OK! παραχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνέντευξη και μεταξύ άλλων,αναφερθηκε στην νέα φετινή σεζόν και το Style me Up.

«Στο τέλος της σεζόν συζητήσαμε με το κανάλι τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά και μου πρότειναν το Style me Up. Μου έδωσαν να δω κάποια επεισόδια από το project όπως αυτό προβάλλεται στο εξωτερικό και μου άρεσε, γιατί είχε να κάνει με καθημερινούς ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν το στυλ τους. Είναι ωραίο να μπορείς να κάνεις κάτι για να μπορέσεις να προσφέρεις χαρά σε κάποιον. Αισθάνομαι ότι αυτό μου ταιριάζει περισσότερο», δήλωσε μεταξύ άλλων και απάντησε για τον Snik

