tvnea

Ικανοποίηση στο Star για τις σημαντικές διακρίσεις που απέσπασε στο πλαίσιο του φετινού θεσμού Digital Media.Οι διοργανωτές των βραβείων DIME τίμησαν το Star με επτά βραβεία (δύο χρυσά, δύο ασημένια, ένα χάλκινο».Το κανάλι της κάτω Κηφισιάς ήταν υποψήφιο στην ενότητα «Ψηφιακή Επικοινωνία & Marketing» και βραβεία διεκδίκησαν και απέσπασαν τα ριάλιτι «MasterChef 5» και «Greece Next Top Model».Αναλυτικά τα βραβεία στις κατηγορίες:Best Engagement Strategy για το τηλεοπτικό πρόγραμμα MasterChef 5, βραβείο GOLDBest Engagement Strategy για το τηλεοπτικό πρόγραμμα GNTM 3, βραβείο BRONZEBest Use of Instagram για το τηλεοπτικό πρόγραμμα MasterChef 5, βραβείο GOLDBest Use of Instagram για το τηλεοπτικό πρόγραμμα GNTM 3, βραβείο SILVERBest Use of Facebook για το τηλεοπτικό πρόγραμμα MasterChef 5, βραβείο SILVERBest Use of Facebook για το τηλεοπτικό πρόγραμμα GNTM 3, βραβείο BRONZEBest Use of Other Social Media Platforms (Twitter) για το τηλεοπτικό πρόγραμμα MasterChef 5, βραβείο BRONZEΤις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 29 καταξιωμένα στελέχη, υπό την προεδρία του Κίμωνα Φραγκάκη, εκδότη του Andro.gr και Διοργανωτή του Φιλανθρωπικού Αγώνα Ladies Run.Τα Digital Media (DIME) Awards, βραβεία για τα Ψηφιακά Μέσα, διοργάνωσε η BOUSSIAS, προκειμένου να αναδείξει τις πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες πρακτικές στον απαιτητικό χώρο του digital publishing.Πηγή: TVNEA.COM