





Στην κορυφή της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης βρέθηκε η ελληνική ταινία του Star με 13,7%, ακολουθούμενη από την εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται» στον Alpha, που σημείωσε 12,5%. Στην ίδια περίπου σειρά κινήθηκαν η Formula 1 στον ANT1 και ο «Τροχός της Τύχης» στο Star, με ποσοστό 12,1% η κάθε μία, δείχνοντας ισχυρή απήχηση και στα αθλητικά και στα τηλεπαιχνίδια.

Λίγο πιο πίσω βρέθηκε το «The Chase» στο Mega με 10,7%, ενώ η μαγειρική εκπομπή «Kitchen Lab» στον Alpha σημείωσε 9,3%, ακολουθούμενη από την ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega με 9,1%.

Οι επαναλήψεις αγαπημένων σειρών διατήρησαν το κοινό τους, με το «Το Σόι Σου» στον Alpha να φτάνει το 8,5%, ενώ τόσο το «Κωνσταντίνου και Ελένης» στον ANT1 όσο και το «Είσαι το Ταίρι μου» στο Mega κατέγραψαν 7,8%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκαν το «Traction» στο Star με 6,6% και το «Open Εικόνες» με 5%, ενώ η μαγειρική εκπομπή «Στην Κουζίνα Σας» στο Open σημείωσε 3,8%. Το Weekend Live και η εκπομπή «Η Ελλάδα Ψηφίζει» στον ΣΚΑΪ ακολούθησαν με 3,2%, ενώ το «Πλυντήριο» του ίδιου καναλιού περιορίστηκε στο 3%. Την εικόνα συμπλήρωσαν το «Ό,τι Αξίζει» στην ΕΡΤ1 με 2,6%, το «Generation SK» με 1,8% και το «Εδώ TV» στο Open με 1,7%.

Πηγή: tvnea.com