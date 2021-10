2021-10-13 09:17:46

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ



ΝΠΔΔ



Αθήνα 12.10.2021



Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τα συναρμόδια υπουργεία, αποφασίσθηκε η δωρεάν διάθεση πέντε (5) self tests στους μαθητές ηλικίας από 4 ετών έως 19 ετών για το διάστημα από την Πέμπτη 14/10 μέχρι το Σάββατο 23/10 (Η λειτουργία του Συστήματος Διάθεσης self test θα ανασταλεί από το Σάββατο 16/10/2021 και ώρα 17:00 έως τη Δευτέρα 18/10/2021 και ώρα 8:00 πμ.).



Σε μεγάλο αριθμό φαρμακείων θα διατεθούν:



1) Ένα νέο είδος προϊόντος που περιέχει 5 self tests με τα εξής χαρακτηριστικά : Επωνυμία Κατασκευαστή : ProGnosis Biotech S.A, Κωδικός προϊόντος: V1305, Ονομασία προϊόντος: RAPID TEST Ag 2019-nCoV 05, Συσκευασία: Πλαστικό σακουλάκι των 5 τεμ. και



2) Ένα άλλο είδος προϊόντος με Επωνυμία Κατασκευαστή: Boson, Κωδικός προϊόντος: KD005BS-1, Ονομασία προϊόντος: Rapid SARS-COV-2 Antigen Test Card, Συσκευασία: χάρτινο κυτίο του 1 τεμ.



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ