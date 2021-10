Τα νέα χαρακτηριστικά απορρήτου της Apple που ενσωματώθηκαν στο iOS 14 απασχόλησαν αρκετές φορές τον τεχνολογικό κόσμο, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, κυρίως λόγω της μαζικής αντίστασης που γνώρισαν από το Facebook. Τα νέα χαρακτηριστικά απορρήτου της Apple αναγκάζουν στην ουσία τους προγραμματιστές να αποκαλύπτουν τα δεδομένα που συλλέγουν από τους χρήστες του iPhone.

Αλλά το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι αυτό που αναγκάζει όλους τους προγραμματιστές που θέλουν να παρακολουθούν τους χρήστες να ζητούν την άδειά τους. Η Google απέχει πολύ από το να κάνει κάτι ανάλογο στο Android, αν και οι φήμες τη θέλουν ήδη να το ετοιμάζει. Αυτό όμως, σημαίνει ότι οι προγραμματιστές μπορούν να παρακολουθούν τους χρήστες στο Android πολύ πιο εύκολα από ό,τι στο iPhone. Και μια νέα μελέτη δείχνει ότι τα Android smartphone από διάφορους κατασκευαστές παρακολουθούν τη δραστηριότητα των χρηστών, ακόμη και αν νομίζεις ότι έχεις κάνει opt out από παντού.

Οι ερευνητές του Trinity College στο Δουβλίνο εξέτασαν κινητά τηλέφωνα από διάφορους δημοφιλείς κατασκευαστές smartphone συσκευών. Διαπίστωσαν ότι τα handsets διαθέτουν όλων των ειδών ενσωματωμένα apps που παρακολουθούν τη δραστηριότητα του χρήστη. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εξαίρεση από την παρακολούθηση καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη, πρόκειται δηλαδή για built in apps, ή αλλιώς το γνωστό σε όλους μας bloatware.

Οι εφαρμογές συστήματος βρίσκονται μέσα στη ROM, πράγμα που με απλά λόγια σημαίνει ότι δεν μπορείτε να τις διαγράψετε ή να τροποποιήσετε τη συμπεριφορά τους με ευκολία. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν πώς να κάνουν root στις συσκευές τους για να τις αφαιρέσουν. Μια εφαρμογή όπως το LinkedIn της Microsoft μπορεί να είναι προεγκατεστημένη σε μια συσκευή της Samsung. Είτε χρησιμοποιείτε την εφαρμογή είτε όχι, αυτή εξακολουθεί να στέλνει δεδομένα στους διακομιστές της Microsoft. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας και τον αριθμό άλλων εφαρμογών της Microsoft που μπορεί να έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνο. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, τα δεδομένα να φτάσουν σε τρίτους παρόχους που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές για στατιστικά στοιχεία. Το Analytics της Google είναι ένα παράδειγμα εφαρμογής που μπορεί να συλλέγει δεδομένα για λογαριασμό της Microsoft.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ποσότητα των δεδομένων που αποστέλλεται, αυξάνεται εάν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές αυτές. Για παράδειγμα, εφαρμογές της Samsung, όπως το Pass, το Game Launcher και το Bixby, συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με αυτές. Η Samsung λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το χρόνο πρόσβασης στις εφαρμογές και τη διάρκεια χρήσης τους. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης παρόμοια συμπεριφορά για εφαρμογές συστήματος σε smartphones των Huawei, Realme και Xiaomi.

Όπως επισημαίνει το Gizmodo, αυτά τα δεδομένα από μόνα τους δεν έχουν ιδιαίτερη αξία. Όταν όμως συνδυαστούν, προκύπτει ένα μοναδικό “αποτύπωμα” που επιτρέπει στις εταιρείες να συνεχίσουν να σας παρακολουθούν διαδικτυακά. Ακόμη και αν επαναφέρετε το αναγνωριστικό διαφήμισης του Android smartphone, οι εφαρμογές εξακολουθούν να συλλέγουν δεδομένα που σχετίζονται με εσάς.

Δεν υπάρχει τρόπος να εντοπίσετε ποιος σας παρακολουθεί



Το Android διαθέτει κάποιες ρυθμίσεις προστασίας, όπως το παραπάνω μοναδικό αναγνωριστικό διαφήμισης. Η Google από τη μεριά της, έθεσε σαφείς κανόνες για να αποτρέψει τους προγραμματιστές από την κατάχρηση των αδειών εντοπισμού. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές δεν μπορούν να συσχετίζουν τα αναγνωριστικά διαφήμισης με το IMEI μιας συσκευής.

Επίσης, οι προγραμματιστές δεν πρέπει να συσχετίζουν προηγούμενα αναγνωριστικά διαφήμισης με ένα νέο χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών ενώ και οι διαφημιστικές εταιρείες θα πρέπει να σέβονται τη ρύθμιση του χρήστη “Opt out of Interest-based Advertising” ή “Opt out of Ads Personalization”.

Η έρευνα όμως, καταλήγει, ότι οι χρήστες του Android δεν μπορούν πραγματικά να γνωρίζουν αν παρακολουθούνται. Η Google δήλωσε στο Bleeping Computer στα πλαίσια της έρευνας αυτής, ότι αυτή η συμπεριφορά παρακολούθησης είναι φυσιολογική. Έτσι “λειτουργούν τα σύγχρονα smartphones” δηλώνει χαρακτηριστικά.

Οι ίδιοι ερευνητές έδειξαν ότι δεν χρειάζεται να συμβαίνει αυτό. Εγκατέστησαν το /e/OS και αντικατέστησαν τις προεπιλεγμένες εφαρμογές συστήματος στο Android με αντίστοιχες. Όσον αφορά το /e/OS, πρόκειται για μια έκδοση open source του Android που εστιάζει στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Είχαμε γράψει ένα άρθρο για το /e/ OS εδώ

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.