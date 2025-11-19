2025-11-19 15:35:48
Φωτογραφία για Μια νύχτα μόνο: Το MEGA προσθέτει ακόμη μία μέρα προβολής
Η σειρά του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο» συνεχίζει να καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό, με χιλιάδες θεατές να αναζητούν κάθε μέρα το πρόγραμμα προβολής, προκειμένου να μη χάσουν ούτε λεπτό από τις συναρπαστικές εξελίξεις. Το Μεγάλο Κανάλι έχει δημιουργήσει ένα σταθερό ραντεβού με τους τηλεθεατές, οι οποίοι επιστρέφουν τακτικά για να παρακολουθήσουν τα μυστικά, τις εντάσεις και τα ερωτικά τρίγωνα της σειράς.

Μέχρι σήμερα, η σειρά προβαλλόταν Κυριακή και Τρίτη στις 21:00, ωστόσο, απο σήμερα το MEGA προσθέτει ακόμη μία μέρα προβολής, την Τετάρτη, δίνοντας στους φαν της σειράς ακόμα περισσότερες ευκαιρίες να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε καθημερινή βάση.

Με αυτή την κίνηση, το κανάλι ενισχύει τη δυναμική της σειράς και διατηρεί την αμείωτη αγωνία των τηλεθεατών, που πλέον θα έχουν τρεις βραδιές την εβδομάδα για να βυθιστούν στον συναρπαστικό κόσμο του «Μια Νύχτα Μόνο».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Αποκαλύψεις για το κύκλωμα που εξαπατούσε «επενδυτές» - Άγνωστα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα του Παντελίδη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Αποκαλύψεις για το κύκλωμα που εξαπατούσε «επενδυτές» - Άγνωστα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα του Παντελίδη
Αυτό είναι το τρένο που θα τρέξει στην έρημο!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτό είναι το τρένο που θα τρέξει στην έρημο!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αλλάζει προγραμματισμό και το HOTΕΛ ΕΛVIRA στο MEGA
Αλλάζει προγραμματισμό και το HOTΕΛ ΕΛVIRA στο MEGA
Αυτό το show έρχεται τον Δεκέμβριο στην συχνότητα του MEGA
Αυτό το show έρχεται τον Δεκέμβριο στην συχνότητα του MEGA
Πρωινός «πρωταθλητής» η Κοινωνία Ώρα Mega στο δυναμικό κοινό
Πρωινός «πρωταθλητής» η Κοινωνία Ώρα Mega στο δυναμικό κοινό
MEGA NEWS: Τo Νέο Πρόγραμμα του 24ωρου Ενημερωτικού καναλιού της Alter Ego Media
MEGA NEWS: Τo Νέο Πρόγραμμα του 24ωρου Ενημερωτικού καναλιού της Alter Ego Media
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Αποκαλύψεις για το κύκλωμα που εξαπατούσε «επενδυτές» - Άγνωστα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα του Παντελίδη
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Αποκαλύψεις για το κύκλωμα που εξαπατούσε «επενδυτές» - Άγνωστα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα του Παντελίδη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«GRAND HOTEL»: Ο Πέτρος δεν έχει λάβει απάντηση από την Αλίκη και μπαίνει σε μεγάλη ανησυχία
«GRAND HOTEL»: Ο Πέτρος δεν έχει λάβει απάντηση από την Αλίκη και μπαίνει σε μεγάλη ανησυχία
«Μαμά-δες»: Αυτές αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκπομπής το Σάββατο στην ΕΡΤ1
«Μαμά-δες»: Αυτές αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκπομπής το Σάββατο στην ΕΡΤ1
Ο βιασμός της παιδικής ηλικίας – για μια εξέταση στα… 11
Ο βιασμός της παιδικής ηλικίας – για μια εξέταση στα… 11
ΕΟΦ: Η αντιμετώπιση των ελλείψεων των φαρμάκων χρειάζεται ομαδική προσπάθεια
ΕΟΦ: Η αντιμετώπιση των ελλείψεων των φαρμάκων χρειάζεται ομαδική προσπάθεια
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ Microsoft ΣΤΙΣ ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ Windows
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ Microsoft ΣΤΙΣ ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ Windows