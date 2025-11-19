2025-11-19 15:35:48

Η σειρά του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο» συνεχίζει να καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό, με χιλιάδες θεατές να αναζητούν κάθε μέρα το πρόγραμμα προβολής, προκειμένου να μη χάσουν ούτε λεπτό από τις συναρπαστικές εξελίξεις. Το Μεγάλο Κανάλι έχει δημιουργήσει ένα σταθερό ραντεβού με τους τηλεθεατές, οι οποίοι επιστρέφουν τακτικά για να παρακολουθήσουν τα μυστικά, τις εντάσεις και τα ερωτικά τρίγωνα της σειράς.



Μέχρι σήμερα, η σειρά προβαλλόταν Κυριακή και Τρίτη στις 21:00, ωστόσο, απο σήμερα το MEGA προσθέτει ακόμη μία μέρα προβολής, την Τετάρτη, δίνοντας στους φαν της σειράς ακόμα περισσότερες ευκαιρίες να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε καθημερινή βάση.



Με αυτή την κίνηση, το κανάλι ενισχύει τη δυναμική της σειράς και διατηρεί την αμείωτη αγωνία των τηλεθεατών, που πλέον θα έχουν τρεις βραδιές την εβδομάδα για να βυθιστούν στον συναρπαστικό κόσμο του «Μια Νύχτα Μόνο».



Πηγή: tvnea.com



