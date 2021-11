Ο Νοέμβριος ως τελευταίος μήνας του φθινοπώρου, θα αποζημιώσει σε μεγάλο βαθμό τους fans των FPS, των Racing και των Manager games, ενώ υπάρχουν και ορισμένα κρυφά διαμάντια.

Στις 5 Νοεμβρίου έρχεται το Call of Duty: Vanguard με θεματολογία Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το αντίπαλο δέος, το Battlefield 2042 της EA, έρχεται στις 19 Νοεμβρίου και θα διεξάγεται στο μέλλον.

Οι fans των Racing θα παίξετε το Forza Horizon 5 και οι προπονητές της εξέδρας το Football Manager 2022. Όσοι αγαπάτε κλασικά RPG πρέπει να δείτε το The Waylanders, στις 16 Νοέμβρη. Τέλος, αν σας άρεσε το Among Us τότε δοκιμάστε και το First Class Trouble. Ένα Online Third-Person Social Deduction.













