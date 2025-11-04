Μπαίνοντας στο εΔΑΠΥ, διαβάσαμε στα μηνύματα (υποχρεωτική ανάγνωση) ότι από 1/9/2025, λόγω της ηλεκτρονικής έκδοσης των τιμολογίων, δεν απαιτείται πλέον το φυσικό τιμολόγιο προς αποστολή.Συγκεκριμένα, για τα φαρμακεία απαιτούνται πλέον στην υποβολή:Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται με αύξουσα σειρά περίπτωσης/ID (το ID εμφανίζεται επάνω δεξιά επί του παραστατικού εκτέλεσης) και με την κάτωθι σειρά ανά ID:Παραστατικό εκτέλεσης γνωμάτευσηςΓνωμάτευση (μη άυλη)Έντυπο τρίτου (όπου απαιτείται)Λοιπά δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην εκάστοτε ΚΥΑ, στον ισχύοντα Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, στις εγκυκλίους και οδηγίες του ΕΟΠΥΥ.Για το κλείσιμο του μήνα απαιτείται:Αποδεικτικό υποβολήςΕτικέτα επικόλλησης έξω από κάθε φάκελο υποβολήςΔεν απαιτείται το φυσικό τιμολόγιο.Αναμένουμε και τις επίσημες οδηγίες από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.Δείτε την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο εΔΑΠΥ και είναι υποχρεωτική ανάγνωση προκειμένου να συνεχίζουμε να εκτελούμε γνωματεύσεις.

Οδηγίες προς συμβεβλημένους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας σχετικά με την αποστολή φυσικού αρχείου υποβολών by Farmakopoioi farmakopoioi

farmakopoioi