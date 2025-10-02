Από σήμερα, 2 Οκτωβρίου 2025, εφαρμόζονται επίσημα οι νέες μειωμένες τιμές στα σκευάσματα Xarelto (rivaroxaban), μετά την οικειοθελή πρωτοβουλία της Bayer να μειώσει τη λιανική τιμή, ώστε να πλησιάζει στην τιμή αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στη μείωση της επιβάρυνσης των ασθενών, οι οποίοι μέχρι πρότινος πλήρωναν σημαντική διαφορά λόγω του ότι το Xarelto είναι πρωτότυπο φάρμακο. Για τους ασφαλισμένους, πρόκειται για μια σαφή ελάφρυνση στο κόστος θεραπείας.

Οι νέες λιανικές τιμές

Xarelto 10mg / 10 δισκία → 15,38 €

Xarelto 15mg / 28 δισκία → 41,66 €

Xarelto 2,5mg / 56 δισκία → 42,08 €

Xarelto 20mg / 28 δισκία → 41,66 €

Τι γίνεται με τα αντιγριπικά εμβόλια

Παράλληλα, η φαρμακευτική επικαιρότητα παραμένει στραμμένη και στα αντιγριπικά εμβόλια. Μέχρι στιγμής (2/10), τα νέα σκευάσματα δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Αυτό σημαίνει ότι τα φαρμακεία δεν μπορούν να εκτελέσουν συνταγές για εμβολιασμό. Η ένταξη τους αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.





