2025-10-02 09:09:07
Φωτογραφία για Νέες τιμές στα Xarelto από σήμερα 2 Οκτωβρίου – Αναμονή για τα αντιγριπικά εμβόλια



Από σήμερα, 2 Οκτωβρίου 2025, εφαρμόζονται επίσημα οι νέες μειωμένες τιμές στα σκευάσματα Xarelto (rivaroxaban), μετά την οικειοθελή πρωτοβουλία της Bayer να μειώσει τη λιανική τιμή, ώστε να πλησιάζει στην τιμή αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στη μείωση της επιβάρυνσης των ασθενών, οι οποίοι μέχρι πρότινος πλήρωναν σημαντική διαφορά λόγω του ότι το Xarelto είναι πρωτότυπο φάρμακο. Για τους ασφαλισμένους, πρόκειται για μια σαφή ελάφρυνση στο κόστος θεραπείας.

Οι νέες λιανικές τιμές

Xarelto 10mg / 10 δισκία → 15,38 €

Xarelto 15mg / 28 δισκία → 41,66 €

Xarelto 2,5mg / 56 δισκία → 42,08 €

Xarelto 20mg / 28 δισκία → 41,66 €

Τι γίνεται με τα αντιγριπικά εμβόλια

Παράλληλα, η φαρμακευτική επικαιρότητα παραμένει στραμμένη και στα αντιγριπικά εμβόλια. Μέχρι στιγμής (2/10), τα νέα σκευάσματα δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Αυτό σημαίνει ότι τα φαρμακεία δεν μπορούν να εκτελέσουν συνταγές για εμβολιασμό. Η ένταξη τους αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.


farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεσης και η Γερμανού πρωταγωνιστές στον πίνακα τηλεθέασης τον Σεπτέμβριο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Σαββατοκύριακο με τον Μάνεσης και η Γερμανού πρωταγωνιστές στον πίνακα τηλεθέασης τον Σεπτέμβριο
Πέθανε η κορυφαία ερευνήτρια Dr Jane Goodall
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέθανε η κορυφαία ερευνήτρια Dr Jane Goodall
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ : Έναρξη Μαθημάτων Πέμπτη 2 Οκτωβρίου!!
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ : Έναρξη Μαθημάτων Πέμπτη 2 Οκτωβρίου!!
Μεγαλύτερες οι νέες συντάξεις με τον «δείκτη μισθών» [πίνακες]
Μεγαλύτερες οι νέες συντάξεις με τον «δείκτη μισθών» [πίνακες]
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ: Ερχονται στο ΟPEN την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου στις 23:30
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ: Ερχονται στο ΟPEN την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου στις 23:30
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την έκδοση του νέου δελτίο τιμών φαρμάκων που περιλαμβάνει και τα νέα εμβόλια κατά της γρίπης
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
Απεργία 1η Οκτωβρίου - ΜΜΜ: Τι ισχύει για μετρό, ηλεκτρικό και λεωφορεία - Tι θα γίνει με τα ταξί
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Happy Day και Super Κατερίνα κέρδισαν το κοινό του Σεπτεμβρίου
Happy Day και Super Κατερίνα κέρδισαν το κοινό του Σεπτεμβρίου
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΑ SMS-ΑΠΑΤΕΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΑ SMS-ΑΠΑΤΕΣ
4 τραυματίες, 3.600 γαλόνια καυσίμου χύθηκαν σε σύγκρουση φορτηγού με τρένο της Amtrak κοντά στο Λόμποκ
4 τραυματίες, 3.600 γαλόνια καυσίμου χύθηκαν σε σύγκρουση φορτηγού με τρένο της Amtrak κοντά στο Λόμποκ
Αρετή Γριτσιπη :Καθημερινές παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της καθημερινότητας.
Αρετή Γριτσιπη :Καθημερινές παρεμβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της καθημερινότητας.
Ο μετρικός Σιδηρόδρομος απαιτεί ενίσχυση, όχι υπονόμευση
Ο μετρικός Σιδηρόδρομος απαιτεί ενίσχυση, όχι υπονόμευση