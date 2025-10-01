2025-10-01 07:52:25

Μεγαλύτερες συντάξεις, που ενδεικτικά φτάνουν ως και 40 ευρώ για τους νέους συνταξιούχους, φέρνει το νέο σύστημα αναπροσαρμογής των μισθών που θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης από το 2026 και εφεξής.Κώστας ΚατίκοςΟι ασφαλισμένοι που σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν το 2026 θα πάρουν την αύξηση που θα αποφασιστεί βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ μόνο στην εθνική σύνταξη, sidirodromikanea

