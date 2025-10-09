Την τελευταία περίοδο, τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια δείχνουν να εγκαταλείπουν σταδιακά τις επαναλήψεις παλιών, επιτυχημένων σειρών και να στρέφονται στη δημιουργία νέων εκπομπών και παραγωγών. Παρότι οι επαναλήψεις έχουν χαμηλότερο κόστος και, σε αρκετές περιπτώσεις, εξασφαλίζουν ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης, δεν προσφέρουν το ίδιο εμπορικό όφελος για τα κανάλια.Ο βασικός λόγος πίσω από αυτή τη στρατηγική αλλαγή είναι διαφημιστικός. Οι νέες εκπομπές τραβούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους διαφημιστές, αφού θεωρούνται «ζωντανό» και επίκαιρο προϊόν, γύρω από το οποίο μπορούν να χτίσουν σύγχρονες καμπάνιες και συνεργασίες. Οι επαναλήψεις, αντίθετα, μπορεί να έχουν πιστό κοινό, αλλά σπάνια προσελκύουν υψηλά διαφημιστικά πακέτα, αφού το περιεχόμενό τους είναι παλιό και δεν συνδέεται με τη σημερινή πραγματικότητα ή τις νέες τάσεις της αγοράς.Παράλληλα, τα κανάλια επιδιώκουν να διατηρήσουν ισχυρή τηλεοπτική ταυτότητα, επενδύοντας σε φρέσκο περιεχόμενο που θα δημιουργήσει συζήτηση, τηλεθέαση και προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην εποχή του streaming και του άμεσου ανταγωνισμού από πλατφόρμες όπως το Netflix και το YouTube, η ανάγκη για πρωτογενές, «καινούργιο» πρόγραμμα είναι πιο επιτακτική από ποτέ.Αν και οι επαναλήψεις αγαπημένων σειρών παραμένουν μια ασφαλής επιλογή –ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες–, η εμπορική πραγματικότητα δείχνει ότι τα κανάλια προτιμούν να ρισκάρουν με νέα formats που μπορούν να φέρουν όχι μόνο τηλεθέαση, αλλά και έσοδα από διαφήμιση και χορηγίες.Η τηλεόραση, άλλωστε, δεν είναι απλώς ψυχαγωγία· είναι και επιχείρηση. Και εκεί όπου η εμπορική αξία παίζει τον πρώτο ρόλο, οι επαναλήψεις, όσο αγαπημένες κι αν είναι, δύσκολα μπορούν να σταθούν απέναντι σε κάτι καινούργιο Πηγή: tvnea.com