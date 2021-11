Χάλασαν κάποια από τα σχέδια του ΑΝΤ1 για τη σεζόν. Αν κι έχουν ανακοινώσει πως θα έβγαζαν φέτος το «I’m a Celebrity…Get Me Out of Here», αλλά και το «Νinja Warrior» αποφάσισαν να τα βάλουν… ξανά… στο συρτάρι και να τα δουν για την επόμενη σεζόν. Αν πάντως και στο κανάλι του Αμαρουσίου επιλέξουν για το σελέμπριτί τους να βάλουν αντίστοιχης… διασημότητας με ορισμένους σ(ι)ταρς του Dancing, βλέπω να φωνάζουν να τους πάρουμε… από όπου τους πάνε, αλλά το κοινό να τους αφήνει… δέαρ!

newsit.gr-Γρηγόρης Μελάς

Πηγή: TVNEA.COM