Ισχυρή πρωτιά κατέγραψε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό σημειώνοντας 20,8%, αφήνοντας σε σημαντική απόσταση τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha με 10,6%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στην πρωινή ζώνη. Λίγο πιο πίσω, η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open συγκέντρωσε 11,6%, δείχνοντας ανοδική τάση στο ενημερωτικό της κοινό.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με ποσοστό 9,7%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 κινήθηκε στο 8,3%.

Τέλος, η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 3,4%, παραμένοντας χαμηλότερα σε σχέση με τα ιδιωτικά κανάλια της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com