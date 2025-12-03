2025-12-03 10:57:32
Φωτογραφία για Πρωτιά για τις Αλήθειες με τη Ζήνα στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές



Δυναμικά έκλεισε η μεσημεριανή ζώνη της τηλεόρασης, με ξεκάθαρη νικήτρια την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η οποία βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης σημειώνοντας 10,8%. Η σταθερή παρουσία και το δημοσιογραφικό της περιεχόμενο φαίνεται πως εξακολουθούν να κερδίζουν το τηλεοπτικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Live U», συγκεντρώνοντας 10,2%.

Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 7%, συνεχίζοντας την πορεία της στη μεσημεριανή ενημέρωση, ενώ στο κομμάτι της ψυχαγωγίας το «Best Of» του Open σημείωσε 3,7%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε η ΕΡΤ1 με την εκπομπή «Ποπ Μαγειρική», η οποία έφτασε το 2,9%.

Να σημειώσουμε ότι η εκπομπής «Αποκαλύψεις», η οποία προβλήθηκε για μία ώρα, από τις 15:00 έως τις 16:15, καταγράφοντας 10%.



Πηγή: tvnea.com
