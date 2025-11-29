





Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης για τις μεσημεριανές εκπομπές βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, καταγράφοντας 14,5% στο δυναμικό κοινό και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στη ζώνη. Η εκπομπή διατήρησε καθαρό προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού, προσελκύοντας μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού κοινού.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, οι οποίες σημείωσαν 10,6%.

Το «Live You» στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 6,7%, ενώ αρκετά πιο χαμηλά κινήθηκε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open, το οποίο κατέγραψε 4,2%.

Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 3,5%, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» της ΕΡΤ1 με 2,8%.

Παρά τις διαφορές στις επιδόσεις, η μεσημεριανή ζώνη διατηρεί έντονο ανταγωνισμό, με κάθε πρόγραμμα να επιχειρεί να κερδίσει το δικό του κομμάτι στο απαιτητικό δυναμικό κοινό.

Πηγή: tvnea.com