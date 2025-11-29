2025-11-29 10:27:32
Ξεκάθαρη πρωτιά κατέγραψε η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, η οποία βρέθηκε στην κορυφή των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών σημειώνοντας 16,2% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου διατήρησε ισχυρό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών της, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 12,5%, παραμένοντας ψηλά στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού και συνεχίζοντας τη σταθερή του πορεία.

Οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 7,8%, ενώ το «Buongiorno» στο Mega βρέθηκε πολύ κοντά, συγκεντρώνοντας 7,5%.

Η εκπομπή «10 Παντού» στο Open σημείωσε 7,1%, διατηρώντας ανταγωνιστική παρουσία, ενώ το «Breakfast @ Star» κατέγραψε 6,8%, συνεχίζοντας την πορεία του στα μεσαία ποσοστά.

Τέλος, η εκπομπή «Πρωίαν Σε Είδον» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 3%, παραμένοντας χαμηλότερα σε σχέση με τις ιδιωτικές παραγωγές της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
