Και μπορεί πριν λίγες μέρες να γράφτηκε πως το "Ninja Warriors" παγώνει, ωστόσο στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του tvnea.com, αυτή τη στιγμή στα πλάνα του ΑΝΤ1 είναι τα γυρίσματα να ξεκινήσουν μέσα στον Μάρτιο, δηλαδή αμέσως μετά τη "Φάρμα" που θα ολοκληρώσει τα γυρίσματά της περίπου στις 20 Φλεβάρη.

Ο στόχος είναι να βγει στον αέρα τον Απρίλιο και να κρατήσει 3 μήνες. Έτσι, το "Ninja Warrιors" και το "Shark Tank" είναι τα προγράμματα που θα βγουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα στο τρίτο τρίμηνο της σεζόν.

Όσο για το "I am celebrity get me out of here", το πλάνο είναι τα γυρίσματα να γκρουπαριστούν το Καλοκαίρι σε 1,5 μήνα και η προβολή να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

