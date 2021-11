tvnea

Με πολύ χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης συνεχίζει το J2US όσο και το THE VOICE. Απ την άλλη, η Ελληνική ταινία του ANT1 όσο και το Θεατρικό με τον Μάρκο Σεφερλή κόντραρε κανονικά τα πολυδάπανα show τόσο στον ALPHA , όσο και στον ΣΚΑΙ για δεύτερο Σάββατο.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 12,0ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΝΤ1 12.5JUST THE 2 OF US 13,5THE VOICE 12,4ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ 9,9ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA 10,4Πηγή: TVNEA.COM