Νέα δεδομένα διαμορφώθηκαν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, καθώς το “Buongiorno” του MEGA κατέκτησε την κορυφή σημειώνοντας 17% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω του τον μέχρι πρότινος σταθερό ανταγωνισμό. Η εκπομπή φαίνεται πως κερδίζει διαρκώς έδαφος, χτίζοντας σταθερή σχέση με το κοινό της.

Στη δεύτερη θέση πέρασε η “Super Κατερίνα” στον Alpha με 16,1%, μια επίδοση που διατήρησε υψηλά τη δημοφιλία της αλλά δεν στάθηκε αρκετή για να συγκρατήσει την άνοδο του MEGA. Τρίτο στη μάχη της τηλεθέασης τερμάτισε το “Πρωινό” του ANT1 με 12,2%, συνεχίζοντας μια σταθερή πορεία σε μία έντονα ανταγωνιστική ζώνη.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν οι “Αταίριαστοι” στον ΣΚΑΪ με 7,7%, ενώ το “Breakfast @Star Wars” του Star σημείωσε 6,9%, παραμένοντας κοντά στις προηγούμενες επιδόσεις του. Στο Open, η εκπομπή “10 Παντού” κατέγραψε 4,8%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκε το “Πρωίαν σε Είδον” της ΕΡΤ1 με 3,2%.

Η εικόνα της ημέρας δείχνει πως οι ισορροπίες στην πρωινή ψυχαγωγική τηλεόραση αλλάζουν, με το MEGA να σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο και να διαμορφώνει νέο σκηνικό στη μάχη της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com