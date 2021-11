Η Βίκυ Καγιά αποφάσισε μετά από πολλά χρόνια να αφήσει το GNTM και να αναλάβει την παρουσίαση του Dancing With The Stars. Η χαρά που νιώθει στο σόου χορού του σταθμού δικαιώνει την απόφασή της. «Η ομάδα μου στο DWTS και το Star μου επιτρέπουν να είμαι ο εαυτός μου. Δεν με πιέζουν», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Μάλιστα, θα την δούμε σε ένα από τα επόμενα DWTS να δοκιμάζεται και στο χορό. Η οικοδέσποινα του σόου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Μπέζα, θα κάνει μια εμφάνιση έκπληξη στο παρκέ και θα σταθεί απέναντι από την κριτική επιτροπή για να την βαθμολογήσουν και να αξιολογήσουν τις χορευτικές της ικανότητες. Δεν έχει γίνει ωστόσο ακόμη γνωστό αν το χορευτικό της μια από τις πολλές εκπλήξεις που ετοιμάζουν για τα επεισόδια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η guest εμφάνιση στον τελικό του GNTM

Το όνομά της τις τελευταίες μέρες παίζει και στις συζητήσεις για τον τελικό του παιχνιδιού μόδας. Η Βίκυ Καγιά δέχτηκε, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, να είναι στην δοκιμασία για τον τελικό αλλά και στον τελικό του GNTM. Είναι άλλωστε ένα project που έχει συνδεθεί με το όνομά της και όχι άδικα.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» είχε μιλήσει για το GNTM και πόσο της έχει λείψει. «Και εμένα μου έχει λείψει το GNTM αλλά έπρεπε να το βγάλω από μέσα μου γιατί έχω δυο παιδιά και έχω τον σύζυγό μου, ήταν πέντε χρόνια non stop και αν χάσεις τον εαυτό σου δουλεύοντας, τι άλλο μπορείς να δώσεις;», ανέφερε. «Δε μπορώ να σου κρύψω όμως ότι απολαμβάνω που είμαι στο Dancing with the Stars. Είμαι χαλαρή. Δυσκολεύτηκα πολύ να βγάλω το GNTM από μέσα μου. Το έκλαψα το θέμα. Την άνοιξη ήμουν πιο γκρι, έπαθα κάτι. Ήμουν στην ψυχαναλύτριά μου πιο συχνά, αλλά το είχα ανάγκη».













Παρόλα αυτά όμως δεν θα τη δούμε στον τελικό του παιχνιδιού μόδας αφού η απάντησή της ήταν αρνητική. Ο λόγος είναι ότι δεν προλαβαίνει λόγω των υποχρεώσεών της με το DWTS και το Shopping Star.

