Τέσσερα μοντέλα κέρδισαν το «εισιτήριο» για τον τελικό του GNTM. Στο επεισόδιο του ημιτελικού που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου οι παίκτες του τηλεοπτικού διαγωνισμού κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια ακόμα απαιτητική δοκιμασία.

Οι διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν σε ένα high fashion party, με λαμπερά φώτα, δυνατή μουσική, καταξιωμένα μοντέλα και δημιουργίες υψηλής ραπτικής.

Στο πρώτο μέρος της φωτογράφισης έπρεπε, αν και περιτριγυρισμένοι από δεκάδες μοντέλα, να ξεχωρίσουν χωρίς να «χαθούν» στο πλήθος, να κρατήσουν τα φώτα πάνω τους και να σταθούν ως οι πιο λαμπεροί καλεσμένοι ενός exclusive fashion party. Ακολούθησε ατομική φωτογράφιση σε ζευγάρια, στην οποία έπρεπε να δείξουν χημεία, δυναμισμό και την αυτοπεποίθηση ενός μοντέλου που πρωταγωνιστεί σε καμπάνια κορυφαίου fashion brand.

Μόνο τέσσερις όμως κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στον  τελικό της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, η Ξένια, η Ειρήνη, ο Ανέστης και ο Γιώργος.

ΣΧΟΛΙΟ: Απο την πρώτη στιγμή φαινόταν πόσο προβλέψιμο είναι, όπως κι ο νικητής. Απο τα πιο βαρετά GNTM που έχουμε δει.



Πηγή: tvnea.com
