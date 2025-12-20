





Η αυλαία του GNTM 6 έπεσε το βράδυ της Παρασκευής και η Ξένια Τσίρκοβα ήταν εκείνη που κατάφερε να ξεχωρίσει και να κατακτήσει τον τίτλο της μεγάλης νικήτριας. Το φινάλε του ριάλιτι μόδας είχε έντονη αγωνία, δυνατές δοκιμασίες και πολλές συγκινητικές στιγμές.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου προκάλεσε έντονη φόρτιση στο πλατό. Η Ξένια ξέσπασε σε δάκρυα, ενώ οι φιναλίστ έτρεξαν να τη συγχαρούν, με τους κριτές να χειροκροτούν τη νέα Greece’s Next Top Model.

«Μαμά, τα κατάφερα…», είπε συγκινημένη η νικήτρια, δηλώνοντας πως παρότι το πίστευε, δεν μπορούσε εύκολα να συνειδητοποιήσει ότι έφτασε στην κορυφή. Μάλιστα, λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση, αναρωτήθηκε: «Μήπως έγινε κάποιο λάθος;».

Η Ξένια είχε εξαιρετική παρουσία στις δύο τελευταίες δοκιμασίες του τελικού, συγκεντρώνοντας συνολικά 116 βαθμούς από την κριτική επιτροπή και το κοινό. Οι κριτές τόνισαν την τεράστια εξέλιξή της μέσα στον διαγωνισμό, τη φωτογένεια και την επαγγελματική της στάση από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα.

Ως νικήτρια του GNTM 6, η Ξένια Τσίρκοβα κερδίζει χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην Premium έκδοση, καθώς και υποτροφία σπουδών από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ.

Το ταξίδι της στο GNTM ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, ενώ πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για εκείνη στον χώρο της μόδας.







Πηγή: tvnea.com