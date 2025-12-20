2025-12-20 01:24:05
Φωτογραφία για GNTM 2025: Η Ξένια Τσίρκοβα η μεγάλη νικήτρια



Η αυλαία του GNTM 6 έπεσε το βράδυ της Παρασκευής και η Ξένια Τσίρκοβα ήταν εκείνη που κατάφερε να ξεχωρίσει και να κατακτήσει τον τίτλο της μεγάλης νικήτριας. Το φινάλε του ριάλιτι μόδας είχε έντονη αγωνία, δυνατές δοκιμασίες και πολλές συγκινητικές στιγμές.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου προκάλεσε έντονη φόρτιση στο πλατό. Η Ξένια ξέσπασε σε δάκρυα, ενώ οι φιναλίστ έτρεξαν να τη συγχαρούν, με τους κριτές να χειροκροτούν τη νέα Greece’s Next Top Model.

«Μαμά, τα κατάφερα…», είπε συγκινημένη η νικήτρια, δηλώνοντας πως παρότι το πίστευε, δεν μπορούσε εύκολα να συνειδητοποιήσει ότι έφτασε στην κορυφή. Μάλιστα, λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση, αναρωτήθηκε: «Μήπως έγινε κάποιο λάθος;».

Η Ξένια είχε εξαιρετική παρουσία στις δύο τελευταίες δοκιμασίες του τελικού, συγκεντρώνοντας συνολικά 116 βαθμούς από την κριτική επιτροπή και το κοινό. Οι κριτές τόνισαν την τεράστια εξέλιξή της μέσα στον διαγωνισμό, τη φωτογένεια και την επαγγελματική της στάση από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα.

Ως νικήτρια του GNTM 6, η Ξένια Τσίρκοβα κερδίζει χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην Premium έκδοση, καθώς και υποτροφία σπουδών από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ.

Το ταξίδι της στο GNTM ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, ενώ πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για εκείνη στον χώρο της μόδας.







Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων: Η Διοίκηση «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ» οφείλει άμεσα να αναλάβει τις ευθύνες της.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων: Η Διοίκηση «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ» οφείλει άμεσα να αναλάβει τις ευθύνες της.
Hellenic Train: καταργούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: καταργούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
GNTM: Αυτά είναι τα τέσσερα μοντέλα που κέρδισαν το «εισιτήριο» για τον τελικό - Προβλέψιμος ο νικητής...
GNTM: Αυτά είναι τα τέσσερα μοντέλα που κέρδισαν το «εισιτήριο» για τον τελικό - Προβλέψιμος ο νικητής...
Δυνατή πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό το Α’ μισό της σεζόν 2025 -2026
Δυνατή πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό το Α’ μισό της σεζόν 2025 -2026
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/12/2025)
Ράδιο Αρβύλα: Κορυφαία επιλογή και το 2025
Ράδιο Αρβύλα: Κορυφαία επιλογή και το 2025
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (17/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (17/12/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ»: Έτσι θα είναι η ημέρα τηλεμαραθωνίου στον ΑΝΤ1
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ»: Έτσι θα είναι η ημέρα τηλεμαραθωνίου στον ΑΝΤ1
Το σόι σου : Όλο το σόι μαζεμένο για τις γιορτές!
Το σόι σου : Όλο το σόι μαζεμένο για τις γιορτές!
Οι νύχτες τών γιορτών στον ΑΝΤ1 με μουσική...
Οι νύχτες τών γιορτών στον ΑΝΤ1 με μουσική...
«Πράσινο φως» από το υπ. Υποδομών για το διαγωνισμό 52 εκατ. ευρώ του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΣΕ
«Πράσινο φως» από το υπ. Υποδομών για το διαγωνισμό 52 εκατ. ευρώ του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΣΕ
Τέμπη: Διεκόπη ξανά η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Τέμπη: Διεκόπη ξανά η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας