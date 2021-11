Τελείως διαφορετικό ήταν το “Just the 2 of us” το Σάββατο που μας πέρασε, αφού τα ζευγάρια άλλαξαν και χάρισαν μοναδικά ντουέτα στο τηλεοπτικό κοινό.

Ο Χάρης Βαρθακούρης τραγούδησε μαζί με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και μάλιστα ενθουσίασαν την κριτική επιτροπή, αφού βρέθηκαν στην πρώτη θέση.

Ο Χάρης Βαρθακούρης λίγες ώρες μετά το τέλος του “Just the 2 of us” έκανε μια ανάρτηση και ευχαρίστησε την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου για την άψογη συνεργασία, αλλά παράλληλα άφησε και κάποιες αιχμές για την Άννα Μαρία Ψυχαράκη.

«Μ’ενα σμπάρο πολλά τρυγόνια. Και ξένο τραγούδι είπαμε, έκανα και πρώτες, και δεύτερες και τρίτες, χάρηκα όλη την προετοιμασία και τις προβες και... συγκεντρώσαμε την υψηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του @j2us_gr , συμπληρώνοντας 350 βαθμούς, παίρνοντας 20 από τη Βίκυ, 30 από το Σταμάτη, 100 από τη Δέσποινα και 200 από τη Μαρία, όπως μπορείτε να δείτε και στο βιντεάκι! Σ’ευχαριστώ πολύ @alexandra__panagiotarou . Είσαι κυρία, καταπληκτική συνεργάτης, χωρίς μούτρα, χωρίς γκρίνιες, χωρίς παράπονα, χωρίς μίρλα, ευγενέστατη ΜΕ ΟΛΟΥΣ, μέσα στο χαμόγελο και τη θετική ενέργεια. Όπως λέει, συμπτωματικά ο τίτλος, I had the time of my life! Δεν θα αναφερθώ καν στο ότι είπες το κομμάτι μας καταπληκτικά. Αυτό είναι δευτερεύον. Αν κερδίσεις, θα είσαι άξια νικήτρια. Καλή επιτυχία στη συνέχεια», έγραψε ο Χάρης Βαρθακούρης.

