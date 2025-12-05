2025-12-05 11:56:14
Φωτογραφία για Χάρης Ρώμας: H viral φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ για το «Κωνσταντίνου και Ελένης» και τα πάνω από 300 τηλέφωνα για να ρωτήσουν αν ξαναρχίζουν
Ο Χάρης Ρώμας μίλησε στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Πάνο Παπαδόπουλο, παραχωρώντας νέες δηλώσεις με αφορμή τη θεατρική του παρουσία. Ο δημοφιλής ηθοποιός και δημιουργός αναφέρθηκε τόσο στην παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», όσο και στο τηλεοπτικό φαινόμενο «Κωνσταντίνου και Ελένης», δίνοντας το δικό του σχόλιο για την πορεία και την επίδραση της σειράς που συνεχίζει να σημειώνει υψηλές επαναλήψεις.

«Το μήνυμα της παράστασης είναι η γυναικεία ενδυνάμωση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό», είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας.

Ο Χάρης Ρώμας είπε στη συνέχεια για το «Κωνσταντίνου και Ελένης», με αφορμή τη viral φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ: «Ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, πρέπει να με πήραν πάνω από 300 τηλέφωνα για να με ρωτήσουν αν ξαναρχίζουμε. Το ενδιαφέρον του Τύπου ήταν τεράστιο, αλλά και του κόσμου.

Από τον ΑΝΤ1 μου είπαν ότι είχαν χιλιάδες μηνύματα. Είναι πράγματι διαχρονικό, αλλά εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε. Δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τον παλιό μας εαυτό και είμαστε μια χαρά με αυτά που κάνουμε τώρα».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Φως στο Τούνελ: Ρόδος: Στο φως ντοκουμέντο - «βόμβα» για το άγριο φονικό… - Σαλαμίνα: ώρα μηδέν...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φως στο Τούνελ: Ρόδος: Στο φως ντοκουμέντο - «βόμβα» για το άγριο φονικό… - Σαλαμίνα: ώρα μηδέν...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/12/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/12/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κι όμως! Επιστρέφει η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» καθημερινά απο σήμερα
Κι όμως! Επιστρέφει η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» καθημερινά απο σήμερα
Χάρης Λεμπιδάκης: «Ο Κώστας Τσουρός δεν μου είπε την αλήθεια- Δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου»
Χάρης Λεμπιδάκης: «Ο Κώστας Τσουρός δεν μου είπε την αλήθεια- Δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου»
Τέλος και επίσημα ο Χάρης Λεμπιδάκης από την εκπομπή Το ' χουμε
Τέλος και επίσημα ο Χάρης Λεμπιδάκης από την εκπομπή Το ' χουμε
Ταϊλάνδη: Τρένο
Ταϊλάνδη: Τρένο "γλιστράει" πάνω από το νερό!
Χάρης Ρώμας: Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό
Χάρης Ρώμας: Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γρίπη: Το απότομο κρύο ανησυχεί τους παιδίατρους – Το «κοκτέιλ» με COVID – RSV και οι εμβολιασμοί
Γρίπη: Το απότομο κρύο ανησυχεί τους παιδίατρους – Το «κοκτέιλ» με COVID – RSV και οι εμβολιασμοί
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Deal» – Πώς διαμορφώθηκαν τα νούμερα τηλεθέασης
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για το «Deal» – Πώς διαμορφώθηκαν τα νούμερα τηλεθέασης
Η Ελβετία κι Εμείς
Η Ελβετία κι Εμείς
Οριακή ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρώτο το «Buongiorno» στο MEGA
Οριακή ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Πρώτο το «Buongiorno» στο MEGA
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σταθερή κυριαρχία για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σταθερή κυριαρχία για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό