Ο Χάρης Ρώμας μίλησε στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Πάνο Παπαδόπουλο, παραχωρώντας νέες δηλώσεις με αφορμή τη θεατρική του παρουσία. Ο δημοφιλής ηθοποιός και δημιουργός αναφέρθηκε τόσο στην παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», όσο και στο τηλεοπτικό φαινόμενο «Κωνσταντίνου και Ελένης», δίνοντας το δικό του σχόλιο για την πορεία και την επίδραση της σειράς που συνεχίζει να σημειώνει υψηλές επαναλήψεις.



«Το μήνυμα της παράστασης είναι η γυναικεία ενδυνάμωση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό», είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας.



Ο Χάρης Ρώμας είπε στη συνέχεια για το «Κωνσταντίνου και Ελένης», με αφορμή τη viral φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ: «Ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, πρέπει να με πήραν πάνω από 300 τηλέφωνα για να με ρωτήσουν αν ξαναρχίζουμε. Το ενδιαφέρον του Τύπου ήταν τεράστιο, αλλά και του κόσμου.



Από τον ΑΝΤ1 μου είπαν ότι είχαν χιλιάδες μηνύματα. Είναι πράγματι διαχρονικό, αλλά εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε. Δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τον παλιό μας εαυτό και είμαστε μια χαρά με αυτά που κάνουμε τώρα».



