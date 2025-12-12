2025-12-12 19:06:50
Η Barking Well Media, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την αγαπημένη και επιτυχημένη παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου.
Η δημοφιλής παρουσιάστρια επιστρέφει στην οικογένεια της Barking Well για να συνεχίσει τις επιτυχημένες συνεργασίες της.
Η αγαπημένη παρουσιάστρια σύντομα θα επανέλθει στην μικρή οθόνη παρουσιάζοντας όπως πάντα με επιτυχία νέες παραγωγές της εταιρίας Barking Well. Η Μαρία Μπακοδήμου θα συνεχίζει να ψυχαγωγεί το τηλεοπτικό κοινό, όπως μόνο εκείνη ξέρει.
Η Barking Well Media την υποδέχεται και της εύχεται καλή επιτυχία!
Πηγή: tvnea.com
