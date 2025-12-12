2025-12-12 19:06:50
Φωτογραφία για Τι ανακοίνωσε η Barking Well Media για την Μαρία Μπακοδήμου;
Η Barking Well Media, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την αγαπημένη και επιτυχημένη παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια επιστρέφει στην οικογένεια της Barking Well για να συνεχίσει τις επιτυχημένες συνεργασίες της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια σύντομα θα επανέλθει στην μικρή οθόνη παρουσιάζοντας όπως πάντα με επιτυχία νέες παραγωγές της εταιρίας Barking Well. Η Μαρία Μπακοδήμου θα συνεχίζει να ψυχαγωγεί το τηλεοπτικό κοινό, όπως μόνο εκείνη ξέρει.

Η Barking Well Media την υποδέχεται και της εύχεται καλή επιτυχία!

Πηγή: tvnea.com
«Παρά Πέντε» – 20 χρόνια μετά: Το μεγάλο reunion και οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε...
«Παρά Πέντε» – 20 χρόνια μετά: Το μεγάλο reunion και οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε...
Στα «δίχτυα» της Τροχαίας η Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Θετική σε αλκοτέστ, αφαιρέθηκε το δίπλωμά της
Στα «δίχτυα» της Τροχαίας η Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Θετική σε αλκοτέστ, αφαιρέθηκε το δίπλωμά της
Δημήτρης Παπανώτας: «Αποφάσισα ότι έχω κακοποιηθεί αρκετά από τα media – Έχω πάρει νομικά μέτρα εναντίον τους»
Ο ΤΣΟΠΑΝΗΣ, ΤΟ ΚΟΠΑΔΙ ΚΑΙ Η ΒΟΣΚΗ…Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
Είμαστε Ένα: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για τον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο που διοργανώνει;
Κυρανάκης: Ανακοίνωσε σιδηροδρομική σύνδεση Ελευσίνας – Θήβας για αποσυμφόρηση της Αθήνας
Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Καστρινάκης για εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΟΣΕ.
Το σόι σου - Το δράμα του Σάββα και οι αποκαλύψεις των Ζουζουνέλ
50 ταινίες σε 25 ημέρες τα Χριστούγεννα στο κανάλι ΕΡΤChristmas
Ο ανεμοδαρμένος σιδηροδρομικός κόμβος του Καζακστάν στην καρδιά του εμπορίου Κίνας-Ευρώπης
Δημήτρης Παπανώτας: «Αποφάσισα ότι έχω κακοποιηθεί αρκετά από τα media – Έχω πάρει νομικά μέτρα εναντίον τους»
Ανθή Βούλγαρη: Ψεύτικες εικόνες με το παιδί της μέσω AI - Θα κινηθώ νομικά
