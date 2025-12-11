Ένας σημαντικός κύκλος φαίνεται πως κλείνει για την Άννα Βίσση, η οποία σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Πρωινό» του ANT1, προχωρά στην απόφαση να απομακρυνθεί από τις τακτικές live εμφανίσεις στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

Η φετινή σεζόν στο Hotel Ερμού, όπου εμφανίζεται αδιάλειπτα τα τελευταία δέκα χρόνια με sold-out βραδιές και υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο, χαρακτηρίζεται ως «τέλος εποχής» για την «απόλυτη σταρ». Μετά από μια δεκαετία συνεχούς παρουσίας στη νυχτερινή διασκέδαση, η δημοφιλής τραγουδίστρια επιλέγει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη δημιουργική πορεία της.

Στροφή στο θέατρο – Επανένωση με τον Νίκο Καρβέλα

Στο επίκεντρο των σχεδίων της βρίσκεται η επιστροφή της στο θέατρο και ειδικότερα στο μιούζικαλ, σε μια νέα συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα. Οι δύο καλλιτέχνες, που έχουν συνδέσει το όνομά τους με ιστορικές παραγωγές όπως οι «Δαίμονες», ετοιμάζονται να συναντηθούν ξανά σε μια απαιτητική θεατρική δουλειά, η οποία θα χρειαστεί εκτενή προετοιμασία και απόλυτη αφοσίωση.

Η ίδια θεωρεί ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψει στη θεατρική σκηνή, καθώς ο απαιτητικός ρυθμός των εμφανίσεων σε νυχτερινά κέντρα δεν της επέτρεπε να αφιερωθεί σε τέτοιου είδους δημιουργίες.

Μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Παράλληλα, στα μελλοντικά της σχέδια περιλαμβάνεται και μια μεγάλη, εμβληματική συναυλία στο ΟΑΚΑ, η οποία αναμένεται να αποτελέσει κορυφαίο μουσικό γεγονός της επόμενης περιόδου.

