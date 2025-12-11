2025-12-11 10:08:37
Φωτογραφία για Τέλος εποχής για την Άννα Βίσση...

 



Ένας σημαντικός κύκλος φαίνεται πως κλείνει για την Άννα Βίσση, η οποία σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Πρωινό» του ANT1, προχωρά στην απόφαση να απομακρυνθεί από τις τακτικές live εμφανίσεις στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

Η φετινή σεζόν στο Hotel Ερμού, όπου εμφανίζεται αδιάλειπτα τα τελευταία δέκα χρόνια με sold-out βραδιές και υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο, χαρακτηρίζεται ως «τέλος εποχής» για την «απόλυτη σταρ». Μετά από μια δεκαετία συνεχούς παρουσίας στη νυχτερινή διασκέδαση, η δημοφιλής τραγουδίστρια επιλέγει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη δημιουργική πορεία της.

Στροφή στο θέατρο – Επανένωση με τον Νίκο Καρβέλα

Στο επίκεντρο των σχεδίων της βρίσκεται η επιστροφή της στο θέατρο και ειδικότερα στο μιούζικαλ, σε μια νέα συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα. Οι δύο καλλιτέχνες, που έχουν συνδέσει το όνομά τους με ιστορικές παραγωγές όπως οι «Δαίμονες», ετοιμάζονται να συναντηθούν ξανά σε μια απαιτητική θεατρική δουλειά, η οποία θα χρειαστεί εκτενή προετοιμασία και απόλυτη αφοσίωση.

Η ίδια θεωρεί ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψει στη θεατρική σκηνή, καθώς ο απαιτητικός ρυθμός των εμφανίσεων σε νυχτερινά κέντρα δεν της επέτρεπε να αφιερωθεί σε τέτοιου είδους δημιουργίες.



Μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Παράλληλα, στα μελλοντικά της σχέδια περιλαμβάνεται και μια μεγάλη, εμβληματική συναυλία στο ΟΑΚΑ, η οποία αναμένεται να αποτελέσει κορυφαίο μουσικό γεγονός της επόμενης περιόδου.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Από το Χωράφι στο Ράφι» στην ΕΡΤ3 αυτή την Κυριακή...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Από το Χωράφι στο Ράφι» στην ΕΡΤ3 αυτή την Κυριακή...
Στην τελική ευθεία του πρώτου κύκλου του «The Floor»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στην τελική ευθεία του πρώτου κύκλου του «The Floor»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
H Άννα Χατζησοφιά για την λογοκρισία που υπέστηκαν στο MEGA με την σειρά ο «Κακός Βεζύρης»
H Άννα Χατζησοφιά για την λογοκρισία που υπέστηκαν στο MEGA με την σειρά ο «Κακός Βεζύρης»
Άννα Λιβαθυνού: Δεν γνωρίζω αν θα μπουν νέα πρόσωπα στο Καλημέρα Ελλάδα
Άννα Λιβαθυνού: Δεν γνωρίζω αν θα μπουν νέα πρόσωπα στο Καλημέρα Ελλάδα
Άννα Ευθυμίου, Υφυπ. Κοινωνικής Ασφάλισης: Τι θα λάβουν οι συνταξιούχοι από αυτό τον μήνα
Άννα Ευθυμίου, Υφυπ. Κοινωνικής Ασφάλισης: Τι θα λάβουν οι συνταξιούχοι από αυτό τον μήνα
Άννα Κανδύλη: Για προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το καθημερινό - Θα παραμείνω στον ΣΚΑΪ
Άννα Κανδύλη: Για προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το καθημερινό - Θα παραμείνω στον ΣΚΑΪ
Ατμόσφαιρα άλλης εποχής στο κέντρο της Αθήνας
Ατμόσφαιρα άλλης εποχής στο κέντρο της Αθήνας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
“Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”: Το πρώτο teaser του MEGA είναι γεγονός
“Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά”: Το πρώτο teaser του MEGA είναι γεγονός
Αυξημένος προβληματισμός στον ΑΝΤ1 για την πορεία του «Πρωινού Σαββατοκύριακου»
Αυξημένος προβληματισμός στον ΑΝΤ1 για την πορεία του «Πρωινού Σαββατοκύριακου»
Νέα προσπάθεια για το τουριστικό τρένο μεταξύ Δράμας – Παρανεστίου – Ξάνθης
Νέα προσπάθεια για το τουριστικό τρένο μεταξύ Δράμας – Παρανεστίου – Ξάνθης
Οι 5 λόγοι που προκαλούν τις διαφορές συντάξεων ανάλογα με το Ταμείο
Οι 5 λόγοι που προκαλούν τις διαφορές συντάξεων ανάλογα με το Ταμείο
Παναθηναϊκό και Βικτόρια Πλζεν στην έκτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League
Παναθηναϊκό και Βικτόρια Πλζεν στην έκτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League