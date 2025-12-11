Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ KTHNOΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Εικόνα: Kοπάδι γιδιών του Δημήτρη (Τάκη) Ν. Καβούνου στο Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου. Τοποθεσία «Μέγα δέντρο» (Μεδεντρό).

Αφιερωμένο στους τσοπάνηδες του Ξηρομέρου και όλης της Ελλάδας,στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την παράδοση και τον τόπο,που παλεύουν καθημερινά με τις δυσκολίες της υπαίθρου Και σήμερα στέκονται στα μπλόκα ζητώντας Αξιοπρέπεια και Δικαιοσύνη!

Η περιοχή της Ακαρνανίας γενικά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο ιδανικός βοσκότοπος. Είναι πλούσιος σε φυτά και δένδρα που χρειάζονται τα γιδοπρόβατα, τα μοσχάρια, αλλά και τα γουρούνια για να βοσκήσουν....

