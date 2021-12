Περισσότερες εκπλήξεις και guest εμφανίσεις αναμένεται να δούμε στα επόμενα επεισόδια του «Dancing with the Stars». Έτσι, εκτός από τον Γιώργο Καράβα ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει πρόβες και θα χορέψει την ερχόμενη Κυριακή, η παραγωγή έχει προσεγγίσει και άλλα λαμπερά πρόσωπα του σταθμού. Μεταξύ αυτών είναι και ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος σύμφωνα με το okmag είπε το μεγάλο «ναι» και θα δοκιμάσει τις χορευτικές του ικανότητες στο παρκέ του «Dancing with the Stars». Έτσι, ο παρουσιαστής θα αφήσει για λίγο τις υποχρεώσεις του στον «Τροχό της τύχης» και θα χορέψει για καλό σκοπό, δίνοντας το παρόν σε ένα από τα επόμενα live του show.

