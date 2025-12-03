2025-12-03 15:43:54
Φωτογραφία για Grand Hotel: Ο Πέτρος φτάνει έξω από το Grand Hotel και μαθαίνει ότι η Αλίκη έχει εξαφανιστεί



Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ο Ρήγας έχει διαβάσει το γράμμα του Άρη και προσπαθεί εξαγριωμένος να καταλάβει τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη του. Έτοιμος για όλα, δεν σκοπεύει να απελευθερώσει την Αλίκη, η οποία κοντεύει να χάσει τα λογικά της από την απελπισία. Ο Χατζημήτρος κατηγορεί τον Χαραλάμπη στους συμπατριώτες του και προσπαθεί να τους στρέψει εναντίον του. Χάλια ψυχολογικά, ο Χαραλάμπης, ζητάει τη νομική βοήθεια της Φρίντας… Η Κυβέλη, ψάχνοντας τον Διονύση, βρίσκεται μπροστά σε μια αποκάλυψη που θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Ανακαλύπτει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τόσο για τη Λυδία Μήχα όσο και για τη σχέση του με το παρελθόν του Ρήγα. Ο Άρης μεταβιβάζει το ποσοστό του από το ξενοδοχείο στον Νικόλα… μόνο που λίγο αργότερα θα τον δει ο Ρήγας να τον παρακολουθεί και θα τον σημαδέψει με το όπλο του… Την ίδια στιγμή έξω από το Grand Hotel βρίσκεται ο Πέτρος!



Πηγή: tvnea.com
