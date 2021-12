Εισιτήριο και για την επόμενη χρονιά έλαβε το «Just the two of us» στον ALPHA. Το μουσικό σόου με τον Νίκο Κοκλώνη θα επιστρέψει το φθινόπωρο του 2022, ενώ η αυλαία του φετινού κύκλου θα «πέσει» ανήμερα την Πρωτοχρονιά. Όσο για το υπόλοιπο της σεζόν, τα Σάββατα θα καλυφθούν με το «Chart show» που θα ξεκινήσει στα τέλη Φλεβάρη με αρχές Μαρτίου. Συζητήσεις έγιναν με τη Ναταλία Γερμανού, η οποία ωστόσο είναι πιθανότερο να αξιοποιηθεί στο έτερο σόου «The secret song».

Real Life-Ναταλία Ανδρικοπούλου

tvnea

