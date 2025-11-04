2025-11-04 19:59:46
Το Star φαίνεται να πατάει «pause» στα σχέδιά του για την επιστροφή του Shopping Star, αφήνοντας την Ηλιάνα Παπαγεωργίου εκτός τηλεοπτικού τοπίου για το 2026.

Αν και αρχικά το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς είχε αποφασίσει να ανανεώσει τη δημοφιλή εκπομπή μόδας στο δεύτερο μισό της σεζόν, από τον Ιανουάριο του 2026, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν πως το project μετατίθεται εκ νέου. Οι υπεύθυνοι προγράμματος φαίνεται να επανεξετάζουν τη στρατηγική τους, καθώς τα διαφημιστικά έσοδα της φετινής σεζόν δεν κινήθηκαν στα επιθυμητά επίπεδα, γεγονός που οδηγεί σε περικοπές και αναθεωρήσεις.

Έτσι, το Shopping Star, που μετρά εννέα χρόνια συνεχούς παρουσίας στη μικρή οθόνη, πιθανότατα θα επιστρέψει το φθινόπωρο του 2026, με στόχο μια πιο δυναμική και ανανεωμένη έναρξη προγράμματος από τον Σεπτέμβριο.

Μέχρι τότε, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραμένει χωρίς τηλεοπτικό αντικείμενο, καθώς και το GNTM ολοκλήρωσε τον κύκλο του, αφήνοντας την παρουσιάστρια εκτός ενεργού δράσης – τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν.

Το Star φαίνεται αποφασισμένο να κινηθεί με προσοχή στα επόμενα τηλεοπτικά του βήματα, εστιάζοντας στην εξισορρόπηση του budget και στην αναζήτηση νέων ιδεών που θα φέρουν το κανάλι ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης.



