2025-11-14 10:36:20
Φωτογραφία για Φαίη Μαυραγάνη: Η φετινή τηλεοπτική σεζόν μου φαίνεται πολύ άγρια - Oσο πάει όλο και πιο πολύ ζορίζεται
Η Φαίη Μαυραγάνη έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, με αφορμή την παρουσία της στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Άριας Παπανικολάου. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ ρωτήθηκε για όσα συμβαίνουν τελευταία στο κανάλι και υπογράμμισε ότι σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της δεν έχει βρεθεί ποτέ σε θέση όπου να της ζητηθούν μειώσεις ή περικοπές σε δική της εκπομπή.

«Η φετινή τηλεοπτική σεζόν μου φαίνεται πολύ άγρια, με εκπομπές που ξεκίνησαν και έχουν δυσκολία με τα νούμερα. Είναι ένα τηλεοπτικό τοπίο που όσο πάει όλο και πιο πολύ ζορίζεται, νούμερα που δεν επιβραβεύουν, εκπομπές κόβονται και μένει κόσμος χωρίς δουλειά. Δύσκολα τα πράγματα», απαντά η Φαίη Μαυραγάνη.

«Όταν ξεκινάει μια εκπομπή με όλη την καλή διάθεση και τα αποτελέσματα δεν είναι τα προσδοκόμενα, δεν είναι εύκολο για κανέναν. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και προτάσεις. Με στεναχωρεί αλλά καταλαβαίνω ότι πολλές φορές είναι αναπόφευκτο ένα κόψιμο ή ένας περιορισμός στην ώρα», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

«Ευτυχώς δεν έχω κάνει ποτέ τέτοια συζήτηση να μου πει κάποιος “κόβεσαι” ή “περιορίζεσαι”», απαντά η Φαίη Μαυραγάνη, ενώ κλείνοντας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τη δούμε κάποια στιγμή στο πλευρό του συζύγου της, Νίκου Μάνεση.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωτιά για το Happy Day στο δυναμικό κοινό – Σημαντικές διαφοροποιήσεις στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτιά για το Happy Day στο δυναμικό κοινό – Σημαντικές διαφοροποιήσεις στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/11/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/11/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η Φαίη Μαυραγάνη απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι μια ήρεμη δύναμη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η Φαίη Μαυραγάνη απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι μια ήρεμη δύναμη
Φαίη Σκορδά: «Ήμουν στον ΣΚΑΪ και έγραφαν ότι θα αλλάξουμε ώρα… ήξερα ότι θα αλλάξω κανάλι»
Φαίη Σκορδά: «Ήμουν στον ΣΚΑΪ και έγραφαν ότι θα αλλάξουμε ώρα… ήξερα ότι θα αλλάξω κανάλι»
Τηλεοπτική Κριτική- Μετά τις 15:00 κανείς δεν “το έχει” : Ευθύνη του format, όχι των ανθρώπων...
Τηλεοπτική Κριτική- Μετά τις 15:00 κανείς δεν “το έχει” : Ευθύνη του format, όχι των ανθρώπων...
Το δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν πότε θα προβληθεί;
Το δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν πότε θα προβληθεί;
Τηλεοπτική Κριτική: Ατεκμηρίωτοι χαρακτηρισμοί και τηλεοπτικό θράσος...
Τηλεοπτική Κριτική: Ατεκμηρίωτοι χαρακτηρισμοί και τηλεοπτικό θράσος...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σαρώνει η Καινούργιου στα πρωινά ψυχαγωγικά...
Σαρώνει η Καινούργιου στα πρωινά ψυχαγωγικά...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/11/2025)
Δυνατά ποσοστά για τον Πέτρο Κουσουλό και την εκπομπή
Δυνατά ποσοστά για τον Πέτρο Κουσουλό και την εκπομπή "Αποκαλύψεις"
Χριστούγεννα σε μικρό χώρο – Πρακτικές λύσεις χριστουγεννιάτικης διακόσμησης
Χριστούγεννα σε μικρό χώρο – Πρακτικές λύσεις χριστουγεννιάτικης διακόσμησης
Μ. Κατσαράκης: Ξεκάθαρος στόχος μας να παραμείνει ο φαρμακοποιός ο ανθρώπινος κρίκος σε ένα ολοένα πιο ψηφιακό σύστημα υγείας
Μ. Κατσαράκης: Ξεκάθαρος στόχος μας να παραμείνει ο φαρμακοποιός ο ανθρώπινος κρίκος σε ένα ολοένα πιο ψηφιακό σύστημα υγείας