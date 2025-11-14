2025-11-14 10:36:20

Η Φαίη Μαυραγάνη έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, με αφορμή την παρουσία της στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Άριας Παπανικολάου. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ ρωτήθηκε για όσα συμβαίνουν τελευταία στο κανάλι και υπογράμμισε ότι σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της δεν έχει βρεθεί ποτέ σε θέση όπου να της ζητηθούν μειώσεις ή περικοπές σε δική της εκπομπή.



«Η φετινή τηλεοπτική σεζόν μου φαίνεται πολύ άγρια, με εκπομπές που ξεκίνησαν και έχουν δυσκολία με τα νούμερα. Είναι ένα τηλεοπτικό τοπίο που όσο πάει όλο και πιο πολύ ζορίζεται, νούμερα που δεν επιβραβεύουν, εκπομπές κόβονται και μένει κόσμος χωρίς δουλειά. Δύσκολα τα πράγματα», απαντά η Φαίη Μαυραγάνη.



«Όταν ξεκινάει μια εκπομπή με όλη την καλή διάθεση και τα αποτελέσματα δεν είναι τα προσδοκόμενα, δεν είναι εύκολο για κανέναν. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και προτάσεις. Με στεναχωρεί αλλά καταλαβαίνω ότι πολλές φορές είναι αναπόφευκτο ένα κόψιμο ή ένας περιορισμός στην ώρα», επισημαίνει χαρακτηριστικά.



«Ευτυχώς δεν έχω κάνει ποτέ τέτοια συζήτηση να μου πει κάποιος “κόβεσαι” ή “περιορίζεσαι”», απαντά η Φαίη Μαυραγάνη, ενώ κλείνοντας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τη δούμε κάποια στιγμή στο πλευρό του συζύγου της, Νίκου Μάνεση.



Πηγή: tvnea.com



