Φωτογραφία για Alpha: Πρώτος τον Νοέμβριο, πρώτος στη χρονιά, πρώτος τη σεζόν !
Με σταθερό ρυθμό ανόδου και συνεχείς επιτυχίες, ο Alpha κλείνει τον Νοέμβριο κατακτώντας ακόμη μία κορυφή. Τα νούμερα τηλεθέασης στην ενημέρωση, τη μυθοπλασία  και  στην ψυχαγωγία επιβεβαιώνουν αυτό που έχει ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν: ο Alpha παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής της τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, για τον Νοέμβριο ο Alpha είναι πρώτος για ολόκληρη την εβδομάδα (Δευτέρα έως Κυριακή), στο σύνολο ημέρας, στο σύνολο πληθυσμού με 14,6% και στο δυναμικό κοινό 18-54 στο με ποσοστό 13,6%

Πρωτιά έχει στο ίδιο διάστημα και στην prime time (20:00 – 24:00) στo σύνολο πληθυσμού με 15,4% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 13,9%. 

Εντυπωσιακή επικράτηση Alpha από την αρχή της χρονιάς !

O  Alpha από την αρχή της χρονιάς σημειώνει σταθερά ανοδική πορεία και κορυφαίες επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση. Από την ενημέρωση και τη μυθοπλασία έως την ψυχαγωγία, ο Alpha παραμένει σταθερά στην κορυφή, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του κοινού.


Από την αρχή του χρόνου έως σήμερα (01.01.2025 – 30.11.2025) ο Alpha είναι πρώτος στην prime time (20:00 – 24:00) στο σύνολο πληθυσμού  με 14,1% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 13,3% επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή πορεία και την εξαιρετική απόδοση της φετινής σεζόν.

Alpha: Πρώτος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας από την αρχή της σεζόν!

Ο Alpha κυριαρχεί στη φετινή σεζόν (22.09.2024 – 30.11.2025), κατακτώντας την 1η θέση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συγκεκριμένα, στο σύνολο ημέρας στο σύνολο πληθυσμού είναι πρώτος με 14,4% και στο δυναμικό κοινό 18-54  με ποσοστό 13,4%. Πρώτος είναι και στην prime time (20:00 – 24:00) τόσο στο σύνολο πληθυσμού με 16,1% όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 14,4%.

Η επιτυχία του Alpha είναι το αποτέλεσμα συνέπειας, στρατηγικής και εμπιστοσύνης, σε μια σχέση με το τηλεοπτικό κοινό που δοκιμάζεται και επιβεβαιώνεται καθημερινά. Με πρωτιές σε  ενημέρωση, σε όλες τις ζώνες και πρόγραμμα που ξεχωρίζει, ο Alpha ενισχύει ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό χαρακτήρα που χτίζει όλα αυτά τα χρόνια.

 

Πηγή: tvnea.com
Ξεκίνησε η εμπορική αμαξοστοιχία Τσονγκκίνγκ-Βουδαπέστης-Κίνας-Ευρώπης
Ξεκίνησε η εμπορική αμαξοστοιχία Τσονγκκίνγκ-Βουδαπέστης-Κίνας-Ευρώπης
Γιώργος Λιάγκας για Σταύρο Μπαλάσκα: «Δεν έχει τηλεοπτική παιδεία και γι αυτό…»
Γιώργος Λιάγκας για Σταύρο Μπαλάσκα: «Δεν έχει τηλεοπτική παιδεία και γι αυτό…»
Στην πρώτη θέση το «The 2Night Show» και τον Νοέμβριο
Εντυπωσιακή πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό και τον Νοέμβριο
Prime Time & Late Night: Κυριαρχία για τον Alpha – Ξεχώρισε η «Αυτοψία» στη βραδινή ζώνη
Τροχός της Τύχης: Χάρισε το 1ο αυτοκίνητο της σεζόν
Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha γίνονται ακόμα πιο οικογενειακές!
Ο εγκέφαλός μας είναι σχεδιασμένος να αναπτύσσεται σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι super agers είναι η απόδειξη.
Οι επιδόσεις της prime time και της late night ζώνης στο δυναμικό κοινό
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/11/2025)
Το Κύπελλο Γερμανίας στην ΕΡΤ
Σκληρή μάχη στην πρωινή ζώνη: Το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ κρατά την πρωτιά
