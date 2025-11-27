2025-11-27 21:29:43
Φωτογραφία για Τροχός της Τύχης: Χάρισε το 1ο αυτοκίνητο της σεζόν



Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει ασταμάτητα, χαρίζει γέλιο, γνώση, μεγάλα δώρα και παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών!

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, η τύχη χαμογέλασε στον Μιχάλη, που κέρδισε το πρώτο αυτοκίνητο για τη φετινή σεζόν!

Το ξεκίνημα του Μιχάλη στο παιχνίδι δεν προμήνυε το μεγαλειώδες φινάλε, αφού γύρισε για πρώτη φορά τον Τροχό της Τύχης στον 2ο γύρο, μόνο και μόνο για να πετύχει στη φέτα «χάνεις σειρά»! Όμως, παρά το γεγονός ότι ο γρίφος ήταν σχεδόν λυμένος, η έλλειψη ψυχραιμίας των συμπαικτριών του δίνει στον Μιχάλη την ευκαιρία να τον λύσει!

Στον 3ο γύρο ο Μιχάλης νιώθει αισιόδοξος και δηλώνει στον Πέτρο Πολυχρονίδη «Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα πάρω το αυτοκίνητο»! Και από εκείνη τη στιγμή όλα άλλαξαν και παρά τις όποιες πρόσκαιρες αναποδιές στους επόμενους γύρους, ο Μιχάλης καταφέρνει, πανηγυρικά, να βρεθεί στον τελικό!

Στον μικρό τροχό ο Μιχάλης φέρνει το νούμερο 14 και με άνεση βρίσκει τις λέξεις «Νωπός – Κατεψυγμένος» στην κατηγορία «Αντίθετα». Έχοντας ήδη κερδίσει 1.955 ευρώ, περιμένει με αγωνία να δει τι κρύβει το περιεχόμενο του φακέλου. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ανοίγει τον φάκελο και τα χέρια του αρχίζουν να τρέμουν, ενώ στη συνέχεια αναφωνεί ενθουσιασμένος « Το΄πε , το΄πε ότι θα φύγει με το αυτοκίνητο»!

Ο Μιχάλης, που το ΄πε και το έκανε, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είναι ο πρώτος νικητής του αυτοκινήτου της φετινής σεζόν! Το 14 σίγουρα θα είναι το αγαπημένο του νούμερο από εδώ και στο εξής!

Λίγα λόγια για τον μεγάλο νικητή

Ο 42χρονος Μιχάλης είναι Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας με καταγωγή από την Κρήτη, αλλά τα τελευταία χρόνια μένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι παντρεμένος και έχει μια κορούλα, που λατρεύει. Είναι η πρώτη φορά που πήρε μέρος σε τηλεοπτικό παιχνίδι και επέλεξε τον Τροχό της Τύχης γιατί συνδυάζει τύχη, επιδεξιότητα, αλλά και γνώση. Αν και πίστευε πάντα περισσότερο στις ικανότητές του παρά στην τύχη του, η συμμετοχή του στον Τροχό της Τύχης, του άλλαξε οριστικά γνώμη.

Ο Άι Βασίλης ήρθε πιο νωρίς για τον Μιχάλη φέτος και το αυτοκίνητο που κέρδισε θα το χαρίσει στη σύζυγό του, μιας και της το είχε υποσχεθεί!

Πλέον, ο Μιχάλης συστήνει σε όλους τους φίλους του να δηλώσουν συμμετοχή στον Τροχό της Τύχης για να ζήσουν αυτή την υπέροχη εμπειρία και επιβεβαιώνει και ο ίδιος το πιο γνωστό τηλεοπτικό moto «Όποιος γυρίζει, κερδίζει»!

Από όλους μας στο Star μια ευχή, καλοτάξιδο Μιχάλη!



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Με νέα σειρά ο Φάνης Λαμπρόπουλος – Πρωταγωνίστρια η Μαρία Κίτσου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Με νέα σειρά ο Φάνης Λαμπρόπουλος – Πρωταγωνίστρια η Μαρία Κίτσου
Λονδίνο: Tο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σταθμού St. Pancras φωτίζει τα όνειρα μικρών ασθενών
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λονδίνο: Tο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σταθμού St. Pancras φωτίζει τα όνειρα μικρών ασθενών
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στην πρώτη θέση ο Τροχός της τύχης - Μόλι 0,9% σε 15' για το Εδώ Tv!
Στην πρώτη θέση ο Τροχός της τύχης - Μόλι 0,9% σε 15' για το Εδώ Tv!
Το Star ανασύρει το «Lingo» και ετοιμάζεται να το λανσάρει στο τέλος της σεζόν
Το Star ανασύρει το «Lingo» και ετοιμάζεται να το λανσάρει στο τέλος της σεζόν
Φαίη Μαυραγάνη: Η φετινή τηλεοπτική σεζόν μου φαίνεται πολύ άγρια - Oσο πάει όλο και πιο πολύ ζορίζεται
Φαίη Μαυραγάνη: Η φετινή τηλεοπτική σεζόν μου φαίνεται πολύ άγρια - Oσο πάει όλο και πιο πολύ ζορίζεται
Το Google Maps ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ AI-powered ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ...ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ
Το Google Maps ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ AI-powered ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ...ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ
Στην κορυφή η Γερμανού και ο Τροχός της Τύχης
Στην κορυφή η Γερμανού και ο Τροχός της Τύχης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΟΑΣ-Σύσκεψη σε ΛΕΠΕΝΟΥ
ΟΑΣ-Σύσκεψη σε ΛΕΠΕΝΟΥ
Ο κόσμος ζητά την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου
Ο κόσμος ζητά την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου
ΚΚΕ_ΚΟ Αμφιλοχίας, γλέντι προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου του Κόμματος
ΚΚΕ_ΚΟ Αμφιλοχίας, γλέντι προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου του Κόμματος
J2US: Γιατί η Δέσποινα Βανδή δεν έχει πει ακόμη το “ναι”
J2US: Γιατί η Δέσποινα Βανδή δεν έχει πει ακόμη το “ναι”
Ενιαίο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων
Ενιαίο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων