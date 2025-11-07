2025-11-07 12:18:12

Το δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν έρχεται στο MEGA με την ίδια διάθεση και υπόσχεται να προσφέρει ξανά μια «ανάσα» διασκέδασης και προβληματισμού στο τηλεοπτικό κοινό.



Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» σηκώνει και πάλι την αυλαία αυτή την Τετάρτη, με τον ίδιο απολαυστικό σχολιασμό της επικαιρότητας, τις θεαματικές μεταμορφώσεις με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και φυσικά τα μοναδικά θεατρικά σκετς γραμμένα από την ευρηματική πένα του Λάκη Λαζόπουλου.



Η σάτιρα βρήκε και φέτος την τηλεοπτική στέγη της στο MEGA. Το νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA.



