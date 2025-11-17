2025-11-17 17:30:33

Το Star φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο τηλεπαιχνίδι, το οποίο σχεδιάζει να παρουσιάσει προς το τέλος της φετινής σεζόν.



Όπως αναφέρει η Realnews, το κανάλι ετοιμάζεται να λανσάρει το διεθνές φορμάτ Lingo, ένα παιχνίδι που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό και βασίζεται στην προσπάθεια των παικτών να εντοπίσουν μια λέξη γνωρίζοντας μόνο ένα γράμμα της.



Η παραγωγή του παιχνιδιού έχει ήδη δρομολογηθεί, καθώς η εταιρεία Green Pixel έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα εδώ και περίπου δύο χρόνια, ενώ τώρα το Star αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση του πρότζεκτ.



Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και τα κάστινγκ για την επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει την παρουσίαση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Realnews, στα δοκιμαστικά συμμετείχαν ήδη η Ελένη Βουλγαράκη, ο Δημήτρης Μακαλιάς και ο Νικόλας Ράπτης, ενώ οι δοκιμές θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες.



Στόχος του Star είναι το Lingo να μπει σταδιακά στην τελική ευθεία παραγωγής, ώστε να κάνει την πρώτη εμφάνισή του στο τέλος της τρέχουσας σεζόν και να αποτελέσει ένα από τα δυνατά χαρτιά του καναλιού για την επόμενη.



Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι το Lingo έκανε την πρώτη του εμφάνιση τη δεκαετία του ’80 και, μετά από μακρά περίοδο απουσίας, επανήλθε δυναμικά το 2021 με νέες εκδοχές στη βρετανική και την αμερικανική τηλεόραση, όπου παρουσιάζεται από τον Ρου Πολ.



Πηγή: tvnea.com



